La localidad neuquina de Huinganco, ubicada en el norte de la provincia, busca atraer al turismo religioso hacia la zona y para ello instalan una gran obra representativa para la comunidad.

Se trata del Sagrado Corazón de Jesús, una estructura que ya está siendo instalada en el Cerro Calvario, tiene como finalidad fomentar el turismo religioso que está en tendencia en localidades como Junín de los Andes, nombrada como la capital del mismo.

El intendente Luis Sepúlveda indicó que se trata de una iniciativa que busca combinar la fe con el desarrollo local para así potenciar el turismo y poder ofrecer nuevas atracciones.

Se destaca que el turismo religioso es una faceta del turismo que va más allá de la simple visita a lugares sagrados ya que representa una profunda conexión entre la espiritualidad, la historia y la cultura.

Constituye una herramienta que, cuando se gestiona de manera sostenible y respetuosa, puede salvaguardar el patrimonio, fortalecer las economías locales y ofrecer experiencias significativas y transformadoras para los visitantes.