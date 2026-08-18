Inauguraron la avenida Crouzeilles en Neuquén: una obra clave para conectar el Oeste de la ciudad

La ciudad de Neuquén incorporó este martes una nueva arteria estratégica para la circulación con la inauguración de la avenida Crouzeilles, una obra que busca mejorar la conexión entre distintos sectores del Oeste y acompañar el crecimiento urbano de la capital.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, quienes destacaron el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio para concretar una infraestructura que, según remarcaron, permitirá mejorar la movilidad de miles de vecinos.

La nueva avenida tiene tres kilómetros de extensión, cuatro carriles y 12 metros de ancho. El corredor permite vincular distintos sectores del Oeste y conecta con zonas como Río Colorado, Punta Indio y Bajada de Maida, además de favorecer la conexión con Plottier y la Autovía Norte.

Durante la inauguración, Gaido destacó la importancia de la obra para una zona de la ciudad que durante años reclamó una mayor infraestructura vial. “Estamos inaugurando una avenida muy importante en el Oeste de la ciudad de Neuquén, más de tres kilómetros de avenida”, señaló el intendente.

El jefe comunal comparó la intervención con la avenida Necochea, inaugurada anteriormente, y remarcó que Crouzeilles constituye una nueva alternativa para atravesar el Oeste de la capital. “Es una obra que nos estaban esperando, que hace mucho tiempo estaban solicitando los vecinos del Oeste profundo”, sostuvo.

Una inversión de $20.000 millones

Gaido precisó que la obra demandó un presupuesto de aproximadamente $20.000 millones, financiado con fondos propios de la Municipalidad de Neuquén y de la Provincia. En ese sentido, puso el acento en la administración de los recursos públicos como una de las claves para sostener el ritmo de ejecución de obras.

Destacó que la intervención no se limitó a la construcción de la calzada, sino que incluyó infraestructura de servicios, entre ellas conexiones de cloacas, agua y un importante sistema pluvial. “Es fruto del trabajo en equipo del Gobierno de la Provincia y el Gobierno de la Municipalidad”, afirmó Gaido, quien calificó a la obra como una de las intervenciones municipales más importantes de la Patagonia.

Gaido precisó que la obra demandó un presupuesto de aproximadamente $20.000 millones, financiado con fondos propios de la Municipalidad de Neuquén y de la Provincia.

Un canal pluvial de tres kilómetros

Uno de los componentes centrales de la obra se encuentra debajo de la nueva avenida. Se trata de un canal pluvial de aproximadamente tres kilómetros, construido sobre el sector oeste del corredor y destinado a conducir el agua hacia el arroyo Durán.

El sistema busca mejorar el escurrimiento de una amplia cuenca y resolver problemas vinculados con el drenaje que históricamente afectaron a distintos sectores del Oeste de Neuquén y zonas próximas a Plottier.

De esta manera, la nueva avenida combina infraestructura vial con obras hidráulicas y de servicios, en una intervención que apunta a acompañar la expansión urbana de la capital.

Figueroa: “Esto facilita mucho la posibilidad de moverse dentro de la capital”

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa destacó el impacto que tendrá Crouzeilles en la circulación interna de Neuquén y vinculó la obra con el concepto de “ciudad de los 15 minutos” que impulsa la gestión municipal. “Estamos muy contentos con estas obras y otras tantas que está haciendo Mariano y todo su equipo en la capital. Esto facilita mucho la posibilidad de moverse dentro de la capital”, afirmó.

Figueroa consideró que la nueva avenida forma parte de un proceso de transformación de la infraestructura vial de Neuquén y mencionó otras obras recientes como Los Paraísos, Necochea y Soldi. “Creo que hay muchas calles que hacen a que los neuquinos podamos movernos de otra manera”, señaló.

El gobernador también anticipó que la Provincia avanzará con nuevas obras para mejorar los accesos a la capital. “Antes de fin de año vamos a estar iniciando las obras. Próximos a licitar, en un mes, vamos a estar licitando todos los accesos a la capital”, adelantó. Según explicó, el proyecto contempla duplicaciones de calzada y nuevos puentes, con el objetivo de agilizar la circulación y evitar detenciones en distintas rotondas.

Figueroa también vinculó el crecimiento de la infraestructura con la expansión demográfica que atraviesa la capital neuquina. “Neuquén es la ciudad más importante del sur argentino. Hemos superado a Bahía Blanca”, afirmó, al destacar el crecimiento que experimentó la ciudad durante las últimas décadas.

En ese contexto, sostuvo que unas 70 personas por día realizan cambios de domicilio hacia Neuquén, una cifra que, según interpretó, refleja el atractivo de la ciudad y las oportunidades que genera su crecimiento. “Este Neuquén no para de crecer, en donde están llegando 70 personas por día con cambio de domicilio. Seguramente hay más que vienen a probar suerte, pero 70 personas que cambian de domicilio marca de por sí que acá existe futuro y así lo visualiza la gente”, expresó.

El gobernador destacó además el trabajo coordinado con el Municipio y aseguró que la administración eficiente de los recursos permite sostener el desarrollo de infraestructura aun en un contexto nacional complejo. “Requiere una gran concentración y ser muy eficiente”, respondió al ser consultado sobre cómo se mantiene el ritmo de obra pública sin recurrir al endeudamiento.

Con la inauguración de Crouzeilles, Neuquén suma así un nuevo corredor vial de escala estratégica para el Oeste, que además de mejorar la circulación busca acompañar el crecimiento urbano y resolver necesidades históricas de infraestructura y drenaje.