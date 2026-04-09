Un incendio afectó este miércoles por la tarde-noche a una vivienda ubicada sobre calle Martinelli, cerca de 1° de Mayo, en el barrio Centenario de Plaza Huincul. El foco ígneo se desató alrededor de las 21 y generó un importante despliegue de emergencia.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios del cuartel de la Central N°17, junto a un camión de abastecimiento, para contener las llamas y evitar su avance hacia viviendas cercanas.

Según los primeros datos, la estructura afectada era una vivienda precaria habitada por un hombre mayor.

El principal riesgo durante el operativo fue la posible propagación del fuego hacia una casa lindera, lo que generó tensión entre los vecinos. En ese contexto, personal policial debió intervenir para separar a dos hombres tras un reclamo vinculado al avance del incendio.

Estado del damnificado y daños materiales

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, se registraron daños materiales de consideración en la vivienda afectada.

El propietario se encontraba en estado de shock y visiblemente angustiado por la situación, aunque sin lesiones físicas.

Luego de controlar el foco principal, los equipos de emergencia avanzaron con tareas de enfriamiento para evitar posibles reanimaciones.