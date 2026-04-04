Un importante incendio de pastizales generó momentos de tensión este sábado en Plottier, al avanzar sobre una zona de chacras cercana a viviendas.

El foco se originó entre las calles Candolle y Percy Clark y, según fuentes oficiales, habría comenzado por una quema que se salió de control, favorecida por las fuertes ráfagas de viento. Las llamas se propagaron con rapidez durante las primeras horas de la tarde, lo que generó preocupación entre los vecinos por la cercanía de casas y sectores habitados.

En diálogo con la redacción de este medio, Carlos Mansilla, Comandante general -Jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier- señaló que se trató de "un incendio de grandes proporciones, de los que se llama de interface, donde fueron afectados solamente arbustos, totoras y otros materiales más en una extensión aproximada de 4 hectáreas".

Ante el riesgo, algunos residentes decidieron autoevacuarse o retirar sus vehículos para evitar daños.

"La dificultad se presentó que en el lugar cercano hay viviendas, con personas de distintas edades, las cuales, por la magnitud del siniestro y la cantidad de humo en el lugar, hubo que evacuar", continuó Mansilla.

Según informó el Jefe de Bomberos, "Plottier despachó seis dotaciones con 20 efectivos y fue necesaria la presencia de Bomberos Voluntarios de Senillosa y Bomberos Voluntarios de Centenario, que también hicieron su participación con dos camiones más cada uno"

Testigos destacaron la magnitud del incendio y las dificultades operativas. Sin embargo, pasadas las 15, el foco ígneo logró ser controlado y no se registraron daños en viviendas ni en animales. El episodio volvió a poner en foco el riesgo de realizar quemas en condiciones climáticas adversas, especialmente en zonas cercanas a áreas pobladas.