Por una intervención en el Río Chimehuín, Junín de los Andes tendrá mañana baja presión de agua

El lunes 30 de marzo el servicio de agua potable se verá afectado con baja presión en Junín de los Andes. Esto se debe a que la Municipalidad realizará una intervención sobre el Río Chimehuín que afectará los principales pozos de bombeo de la ciudad, según explicó el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).



De todas maneras, la ciudad cordillerana cuenta con distintas fuentes de suministro, perforaciones ubicadas en puntos estratégicos que permitirán sostener el servicio durante la jornada y solo se presentarán afectaciones en algunos sectores.



Las tareas que lleva adelante el municipio son parte del programa de manejo del sauce exótico, que se encuentra en su segunda etapa. Para llevar a cabo la tarea de extracción de árboles, se deben realizar movimientos de suelos en el río para la construcción de un camino de piedras que permita ingresar a las máquinas, lo que limita el ingreso de agua en el sistema de bombeo.



Personal técnico-operativo del EPAS estará monitoreando permanentemente la situación en el sistema de bombeo, verificando el ingreso de agua y deteniendo equipos de bombeo en caso de que no tengan agua para extraer. El servicio se normalizará paulatinamente cuando finalicen las tareas con maquinarias en el río y el ingreso de agua vuelva a presentar caudales normales.



