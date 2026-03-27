La localidad de Junín de los Andes se prepara para vivir una de las celebraciones más convocantes del calendario religioso con una propuesta que combina espiritualidad, paisajes imponentes y actividades para toda la comunidad. Reconocida como uno de los principales destinos de turismo religioso del país, invita a vecinos y visitantes a ser parte de una experiencia que trasciende lo litúrgico.

Cada año, peregrinos de distintos puntos llegan a este rincón de la Patagonia para participar de celebraciones que invitan a la reflexión y al encuentro. Entre las actividades más destacadas se encuentran los tradicionales Vía Crucis, que recorren escenarios naturales y espacios cargados de simbolismo.

Uno de los puntos más emblemáticos es el Parque Vía Christi, donde arte, fe e identidad se fusionan a través de esculturas que representan la vida, pasión y resurrección de Jesús. También se realizará el Vía Crucis en San Ignacio, una propuesta que convoca a fieles en un entorno natural ideal para la contemplación.

Otro de los momentos más esperados será la tradicional peregrinación nocturna al Cristo Luz, una caminata cargada de simbolismo que reúne a cientos de personas bajo el cielo patagónico. Esta experiencia invita al silencio, la introspección y el encuentro colectivo, convirtiéndose en uno de los hitos de la Semana Santa en la región.

Además, quienes visiten la ciudad podrán recorrer sitios profundamente vinculados con la fe, como el Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña, y espacios asociados a la figura de Ceferino Namuncurá, símbolo espiritual para muchas comunidades.

Cronograma destacado

Las actividades comenzarán el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, que incluirá celebraciones en la costanera, procesión hacia el santuario y misas durante toda la jornada.

El jueves 2 de abril habrá misa en el santuario y un retiro espiritual que se extenderá hasta el 4 de abril en el Centro de Espiritualidad Laura Vicuña. Ese mismo día se realizará una celebración en el paraje El Contra, dentro del Parque Nacional Lanín.

El viernes 3 será una jornada central con múltiples Vía Crucis en distintos puntos: en San Ignacio, en el Parque Vía Christi y en la Capilla Sagrado Corazón.

Finalmente, el sábado 4 se celebrará la Vigilia Pascual y la esperada peregrinación nocturna al Cristo Luz, uno de los momentos más convocantes y emotivos de toda la Semana Santa.

Un destino que trasciende lo religioso

Más allá de las celebraciones, Junín de los Andes ofrece una experiencia integral donde la espiritualidad se combina con la naturaleza y la cultura local. En ese marco, la ciudad también se prepara para ser sede del Encuentro Argentino de Turismo Religioso, que se realizará del 7 al 10 de mayo y reunirá a referentes de todo el país.

Con una agenda diversa y escenarios únicos, Junín de los Andes se posiciona una vez más como un destino ideal para vivir una Semana Santa diferente, en conexión con la fe, el entorno natural y las tradiciones patagónicas.