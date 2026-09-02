Desde hace aproximadamente dos semanas, el museo de Picún Leufú se encuentra participando y acompañando una importante campaña de investigación paleontológica en la zona de Cerro León, a unos 8 kilómetros de la localidad.

En la excavación están trabajando 12 investigadores, entre ellos 7 investigadores italianos, que llegaron a la localidad neuquina con el objetivo de estudiar y profundizar el conocimiento sobre las huellas y los fósiles presentes en la región.

Destacaron desde el municipio que "la campaña está siendo muy fructífera y ya permitió recuperar importantes materiales fósiles, entre ellos restos de saurópodos, tortugas y dientes de dinosaurios, hallazgos que aportan nueva información sobre la fauna que habitó nuestra región hace millones de años."

De manera simultánea, se están realizando estudios sobre huellas fósiles, que permiten conocer no solamente qué animales habitaron este territorio, sino también cómo se desplazaban y cómo era el ambiente en el que vivieron.

"Para Picún Leufú y nuestro museo, esta investigación representa una oportunidad única de crecimiento y desarrollo en materia de paleontología. La presencia de investigadores nacionales e internacionales y la riqueza de los hallazgos ponen en valor nuestro patrimonio natural y científico, y nos posicionan cada vez más como un sitio paleontológico de gran importancia y con excelentes condiciones de preservación."

Los fósiles también representan una posibilidad de fortalecer al museo con el ingreso de estos material, generan nuevos proyectos de investigación, promoven el turismo paleontológico y continuan construyendo una identidad local.

"Desde el museo valoramos profundamente esta oportunidad y el trabajo conjunto con investigadores de nuestro país y del exterior. Cada fósil y cada huella que se estudia nos permite conocer un poco más de la historia de este territorio y, al mismo tiempo, proyectar a Picún Leufú como un destino de referencia para quienes buscan conocer y descubrir nuestro pasado prehistórico", finalizaron.