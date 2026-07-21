El Museo Paleontológico Ernesto Bachmann de Villa El Chocón cumple 29 años desde su inauguración, ocurrida el 19 de julio de 1997. Casi tres décadas después, la institución continúa siendo uno de los principales atractivos turísticos y científicos de la patagonia. En aquellos primeros años, el equipo estaba integrado por cuatro guías y dos técnicos, y la institución exhibía principalmente los restos originales del famoso Giganotosaurus carolinii.

En diálogo con La segunda mañana, el programa que se transmite por AM550, Mara Ripoll, secretaria de Turismo, Laboratorio y Museo de Villa El Chocón, repasó la historia de la institución y recordó sus primeros años. Ripoll forma parte del museo desde sus comienzos. Fue una de las primeras guías y comenzó a trabajar allí el mismo día de su inauguración. “Casi toda una vida aquí en este lugar”, resumió durante la entrevista.

Mara Ripoll, secretaria de Turismo, Laboratorio y Museo de Villa El Chocón, repasó la historia de la institución en AM550.

La historia del museo está directamente vinculada al descubrimiento de uno de los dinosaurios carnívoros más importantes del mundo. En 1993 Rubén Carolini, un mecánico de la localidad y aficionado a la paleontología, encontró unos pequeños huesos. Tras dar aviso a especialistas, se determinó que pertenecían a un dinosaurio que durante años fue considerado el carnívoro más grande del mundo.

En ese momento, Villa El Chocón todavía no tenía un museo. Por la legislación vigente, los restos fueron trasladados al museo más cercano, el Museo Carmen Funes de Plaza Huincul, donde fueron limpiados y estudiados. Luego, con la creación de la institución en Villa El Chocón, parte de los restos comenzó a regresar a la localidad. Ripoll también recordó el contexto en el que surgió el museo. La institución se creó luego de la privatización de Hidronor, empresa que había tenido un papel central en la historia de Villa El Chocón.

El Giganotosaurus carolinii fue el hallazgo que marcó la historia del museo y de Villa El Chocón.

La localidad, vinculada durante décadas a la generación de energía, atravesó un período de incertidumbre tras la privatización. En ese contexto, la Municipalidad asumió un rol central y comenzó a impulsar la creación de un espacio destinado a preservar y exhibir los restos encontrados en la zona. El edificio del museo surgió a partir del reciclaje de una antigua construcción vinculada a la empresa hidroeléctrica y finalmente fue inaugurado el 19 de julio de 1997.

El empujón de Jurassic Park

El hallazgo del Giganotosaurus coincidió con un momento clave para la paleontología a nivel mundial. En 1993 se estrenó la primera película de Jurassic Park, que despertó un enorme interés por los dinosaurios. “Hubiese sido lo mismo el museo sin Spielberg, yo creo que no”, expresó Ripoll.

La coincidencia entre el descubrimiento del Giganotosaurus y el éxito de la película generó un fuerte interés en el público. De repente, Villa El Chocón tenía uno de los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo y miles de personas querían conocerlo. A partir de allí, el museo comenzó a recibir cada vez más visitantes y a ampliar su colección.

El museo cuenta con restos originales, réplicas y ejemplares únicos de gran valor científico.

Con el paso de los años, el Museo Paleontológico Ernesto Bachmann continuó creciendo a partir de nuevas excavaciones y descubrimientos. Ripoll destacó que la institución no solo ofrece réplicas y restos originales para los visitantes, sino que también tiene una enorme importancia científica.

Según explicó, el museo cuenta con más de diez ejemplares únicos en su especie, algunos de los cuales permitieron dar nombre y origen a nuevas familias de dinosaurios. “Somos uno de los museos más importantes, te diría, casi del mundo”, sostuvo. La institución también cuenta con un área de investigación y un paleontólogo a cargo, que continúa trabajando en el estudio de los restos encontrados en la región.

Mira la entrevista completa: