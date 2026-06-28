Invierten más de $46 millones para mejorar los sistemas de bombeo del Limay

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) se encuentra ejecutando un plan de mantenimiento preventivo sobre los sistemas de bombeo ubicados en el río Limay, en toda la extensión de la capital neuquina. La inversión destinada a estas tareas supera los $46 millones y tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de los equipos que abastecen de agua potable a la ciudad de Neuquén.

Durante un período de diez días, el organismo realiza tareas de rutina sobre los equipos de bombeo emplazados en Balsa Las Perlas, Calle Anaya, Leguizamón y Río Grande.

Las intervenciones incluyen operaciones subacuáticas a cargo de buzos profesionales, quienes tienen a su cargo la extracción de los equipos sumergidos en el río. Una vez retiradas, las bombas son trasladadas a los talleres del EPAS, donde se les realiza un mantenimiento integral. Se trata de una tarea fundamental para preservar equipamiento que opera de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Planificación estratégica





El plan de mantenimiento preventivo se desarrolla durante la temporada invernal, período en el cual el consumo de agua potable en la ciudad registra una disminución. Esta planificación responde a la necesidad de retirar los equipos e intervenirlos en los talleres del organismo, lo que implica una reducción temporal de la capacidad de producción durante el lapso que dura el operativo.

Luciano Bautista, gerente de Producción de Agua Potable de Neuquén capital, destacó la relevancia de estas acciones: “Para nosotros es fundamental llevar a cabo estas acciones, que impactan de manera directa en el 20% de la capital, pero que además resultan clave para mantener el equilibrio del sistema con el agua que aporta el Sistema Mari Menuco”.

Asimismo, el funcionario subrayó el rol del personal del EPAS en la ejecución de estas tareas: “Es un trabajo que, en gran parte, es realizado por personal propio del organismo, que pone en juego todos sus conocimientos para llevar adelante tareas complejas con equipos de gran porte y peso. Este tipo de inversiones son claves para garantizar el suministro de agua potable para la capital”.





