El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) continúa con las tareas de reparación de una cañería de distribución que sufrió una fisura en el barrio Terrazas del Neuquén, afectando el suministro de agua potable en tres sectores del norte de la capital provincial: Terrazas del Neuquén, Mercantiles y Bardas Soleadas.

En diálogo con La Segunda Mañana por AM500, Martín Giusti, coordinador general de EPAS, explicó que el desperfecto se detectó el jueves alrededor de las 18, cuando se advirtió una pérdida significativa en la intersección de las calles Soldi y Ramos Espejo. “Vinimos a ver y salía agua paralelo a la válvula que tenemos en esta esquina. Cortamos el bombeo desde los tanques de Alta Barda y dejamos sin suministro a todo el sistema de calle Soldi, que abastece a los tres barrios mencionados”, detalló.

Giusti describió la complejidad del procedimiento: “Cuando empezamos a trabajar, nos encontramos con que esta línea de 132 tiene una cometida subterránea y hay una cámara sobre nuestro acueducto, que es un caño de PVC de 250. Por eso solicitamos a CALF que viniera a colaborar. Ayer nos indicaron que no era conveniente trabajar por la poca visibilidad, y por eso programamos el corte desde la tarde del jueves hasta hoy. Con la colaboración de CALF y el corte del suministro eléctrico, estamos avanzando con la reparación”.

El servicio se normalizará a las 17

El coordinador explicó que la intervención requiere trabajar bajo condiciones complejas: “Tenemos cables de alta tensión de las cámaras de electricidad de CALF, y nuestro personal trabaja acompañado de ellos para poder realizar la reparación. Además, el caño pasa por debajo de la cámara y hay dados de hormigón a los costados, por lo que estamos haciendo un túnel para cortar y ensamblar el conducto de manera rápida. Estimamos que el servicio se normalizará alrededor de las 17”.

“Estamos trabajando a casi 2,5 metros, pero necesitamos llegar a 3 metros para poder pasar por debajo de la cámara y trabajar sobre un caño de gran diámetro”, agregó Giusti. Sobre las causas de la rotura, señaló: “No podemos asegurarlo con certeza. Podría haber cedido algo por la presión, por el piso que ha cedido o por la proximidad a la cámara de electricidad”.

Cuidar el consumo de agua

En cuanto a las recomendaciones para los vecinos, Giusti destacó la importancia de cuidar el agua: “Desde ayer estamos comunicando que se restrinja el consumo. Sabemos que algunos hogares cuentan con tanques de reserva, otros no. Ante cualquier eventualidad, pueden comunicarse al 0800-222-4827. Además, las escuelas y otras instituciones se están abasteciendo mediante camiones cisterna”.

El EPAS informó que las tareas avanzan con coordinación técnica y bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar la restauración del servicio en los barrios afectados.