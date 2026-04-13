Jorge Sapag: “El MPN debe ser como el ave fénix y salir de sus cenizas con un nuevo período de inspiración”

En la entrevista con Pancho Casado en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, el exgobernador de Neuquén, Jorge Sapag también habló acerca de su alejamiento de la política y de la reinvención del Movimiento Popular Neuquino (MPN) de cara a los próximos años.

“Me dedico como ciudadano a la política, no quiero cargos públicos, yo cumplí un ciclo y hay que dar posibilidad a las nuevas generaciones. El MPN fue una herramienta de la democracia que cumplió un ciclo importante y le tocó vivir etapas duras, cuando fue el golpe de Estado por ejemplo. Fueron años muy difíciles para el país. Uno debe dedicar a la familia los años que le quitó, la función pública es 24/7, hay que estar dedicado todo el tiempo y hay olvidos y postergaciones”, reflexionó Sapag en primer lugar.

“Hay dirigentes que dan gobernabilidad, tanto en la Legislatura como en los municipios, hay juventud, gente en espera. Habrá en septiembre elección de autoridades partidarias, el MPN debe ser como el ave fénix y salir de sus propias cenizas con un nuevo período de inspiración”, dijo.

Su relación con el gobernador Rolando Figueroa

“Es muy buena la relación con Figueroa, fueron muchos años caminando juntos con las mismas banderas. Él eligió trabajar desde otra perspectiva fuera del partido y ganó la elección legítimamente, hoy le toca dar continuidad a la estrategia de hidrocarburos que permite a Neuquén tener autonomía propia, no depender de la Nación”, consideró Jorge Sapag.

“El partido lo acompaño, llevo sus banderas en el corazón, pero deben tomar decisiones las nuevas generaciones, seguramente haya que dar un salto de modernidad”, agregó sobre el MPN.

Fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de YPF

Jorge Sapag consideró que “viene muy bien el fallo, el de primera instancia había sido muy duro ya que, con intereses, hablamos de US$18.000 millones, YPF hoy debe valer cerca de US$20.000. Por suerte, la Cámara de Apelaciones revocó esa resolución, estamos todavía con instancias que quedan, pero para Argentina representa un alivio absoluto. Es un impulso porque hay muchas empresas interesadas en aterrizar en Neuquén”.

Impacto en Neuquén de la guerra entre Estados Unidos e Irán

En relación al conflicto bélico entre ambos países y el impacto beneficioso que puede tener para la Provincia en materia de producción petrolífera señaló: “El hecho de estar lejos del escenario de hostilidad nos permite posicionarnos como alternativa para los mercados europeos y asiáticos, hoy se pagan valores muy altos en lo que respecta a Medio Oriente. El GNL y el petróleo de Neuquén y de Río Negro tienen una posibilidad excelente, es una ventaja competitiva que tiene el país”.