Una capacitación pensada para vender mejor

Tener un buen producto o servicio ya no alcanza: mostrarlo de manera atractiva puede marcar la diferencia a la hora de conseguir nuevos clientes. Con ese objetivo, la Subsecretaría de Juventud de Neuquén ofrecerá un taller gratuito destinado a jóvenes que buscan hacer crecer sus emprendimientos a través de las redes sociales.

La capacitación “Fotografía y Canva: diseño para emprendedores” se realizará el miércoles 2 de septiembre, de 10 a 12, en Casa de las Leyes, ubicada en Olascoaga 560 de la ciudad de Neuquén. Está destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años y requiere inscripción previa.

Durante el encuentro se trabajará sobre herramientas para crear contenido visual atractivo y profesional para redes sociales, con especial atención en cómo utilizar la fotografía como recurso para comunicar mejor un producto, servicio o propuesta comercial.

También se abordará el diseño de piezas gráficas y distintas alternativas para mejorar la presencia digital de cada emprendimiento, con una mirada práctica y pensada para que los participantes puedan aplicar lo aprendido en sus propios proyectos.

Redes sociales para impulsar los emprendimientos

Las redes se convirtieron en una vidriera fundamental para los pequeños negocios. Una fotografía cuidada, una publicación clara o una identidad visual reconocible pueden ayudar a que un emprendimiento llegue a más personas y genere nuevas oportunidades comerciales.

En ese sentido, la propuesta busca acercar herramientas que muchas veces resultan difíciles de incorporar para quienes recién comienzan. La idea es que los jóvenes puedan resolver por sí mismos parte de la comunicación cotidiana de sus proyectos y contar con mejores recursos para mostrar aquello que producen o venden.

El taller integra un ciclo de capacitaciones semanales sobre emprendedurismo que comenzó en mayo y que ya permitió que unos 330 jóvenes participaran de 13 encuentros en la capital neuquina.

La agenda incluye contenidos vinculados con planificación financiera, fotografía para redes, inteligencia artificial, estrategias comerciales y distintas habilidades útiles para quienes tienen una idea de negocio o ya pusieron en marcha un emprendimiento.

También hay créditos para quienes quieren crecer

La capacitación forma parte de una estrategia que combina el acompañamiento técnico con alternativas para acceder a financiamiento. Desde la Subsecretaría de Juventud también brindan asesoramiento sobre las líneas “Inclusión Financiera para Juventudes” y “Proyecta Futuro”.

Los programas contemplan créditos de $5 millones y $30 millones, respectivamente, destinados a jóvenes de 18 a 35 años que tengan una idea de negocio o un emprendimiento en funcionamiento que genere valor.

Desde marzo de 2025 hasta la actualidad se otorgaron 190 créditos a través de ambas líneas, con una inversión provincial de $946.103.304.

Para quienes quieran participar del próximo taller, la inscripción es gratuita y se realiza de manera previa a través del formulario dispuesto por el organismo.

Cómo inscribirse al taller

La capacitación es gratuita y requiere inscripción previa. Los interesados pueden completar el formulario de inscripción dispuesto por la Subsecretaría de Juventud:

Formulario de inscripción: https://forms.gle/8EKJchmspccaqnyx5

Además, quienes necesiten asesoramiento sobre las líneas de financiamiento pueden acercarse los miércoles a las 14 y los jueves a las 9.30 a la sede del organismo, ubicada en Picún Leufú 301 de Neuquén capital.

También pueden realizar consultas al 299 6030154 o escribir a juventudesemprendedorasnqn@gmail.com.