El próximo lunes 3 de agosto Elisabet Piacentini, contadora tributarista especialista en pymes, brindará una capacitación gratuita acerca del monotributo, un impuesto que pagan todos los meses más de 5 millones de trabajadores en la Argentina. La exposición será a través de la plataforma Zoom entre las 18.00 y las 19.00.

En este contexto, la contadora habló en AM550 y detalló: “En Argentina el monotributo es una inclusión social para que los jóvenes emprendedores, los jubilados emprendedores, y para que las personas puedan tener un aporte, facturar, bancarizarse; por lo tanto es un sistema muy importante en el país con más de 5.000.000 de inscriptos dentro del régimen”.

Comentó que “creemos que el sistema debe reforzarse, antes había mucha gente que no facturaba porque debía irse al IVA, ahora las tablas están más cómodas; se puede estar en el monotributo facturando $126.000.000 al año. La realidad es que la mayoría de los monotributistas están en las primeras tres categorías (A, B y C), que pagan una cuota de hasta $66.000”.

Por otro lado, la tributarista explicó en AM550 que “cuando hacemos números, vemos que es un esfuerzo grande pasar a ser responsable inscripto ya que a veces uno empieza a vender más y debe pasarse”, y manifestó que “hay un sistema que permite que los que se pasen a IVA paguen primeros años 50% menos”.

Señaló Piacentini además: “Hay que monitorear el sistema, ver cuánto facturé en los últimos 12 meses y, si facturé más del límite máximo, ahí tengo que empezar a planificar el pase”.

“Recomendamos ver qué datos tiene ARCA, el salario, la facturación, las compras, y en función de eso analizar en qué categoría me quedo”, dijo.

Advirtió también que no recomiendan que la recategorización del monotributo en caso de que corresponda la realice ARCA de modo que puede establecer multas.

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