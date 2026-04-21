Los jubilados de Neuquén y del país tendrán un 50% de descuento para acceder a las termas de Copahue

El presidente del Ente Provincial de Termas de Neuquén, Matías Ramos habló con el programa La Primera Mañana que se emite por AM550 y dio detalles del descuento del 50% que tendrán los jubilados para acceder a las termas de Copahue, que estarán abiertas hasta el 30 de abril producto de la veda posterior a esa fecha por la llegada del invierno.

“Hasta el 1 de mayo estamos en Copahue si no nos corre antes la nieve con estos descuentos de forma ininterrumpida para todos los jubilados, solamente deben presentar el carnet y pagarán un 50% menos. Es un beneficio para jubilados de todo el país, no solo de Neuquén, y lo tiene también el jubilado con la obra social del Instituto de Seguridad Social que cubre hasta un 80%, es decir casi no se paga el baño”, explicó el funcionario en primer lugar.

Además expresó: “Es la última etapa, se eligen mucho estos días por la tranquilidad al haber menos turistas”.

Sobre el balance de la temporada, Ramos manifestó: “Fue muy positiva, más de 186.000 prestaciones, casi 30.000 turistas pasaron por acá, un promedio de seis baños por turista. Hemos visto algo muy positivo en un escenario complejo a nivel nacional”.

Consultado por el SPA que se inaugurará en la Capital comentó: “Se finalizó el proceso de obras, nos queda habilitación de salud y licencia comercial que creemos estará a fin de mes”.

Estaremos inaugurando el centro termal de Neuquén, habrá nuevas prestaciones, diversas actividades con todo un equipo de profesionales. Era uno de los desafíos que teníamos y poder reabrir en la Capital va a ser algo muy positivo para toda la Confluencia y quienes quieran disfrutar de las aguas sanadoras”, anunció Ramos.

Por otro lado, el funcionario provincial indicó que “siempre trabajamos con el privado de forma articulada, creemos que estar en un lugar estratégico sobre Avenida Mosconi (por el SPA en Neuquén) será fundamental. Una de las grandes problemáticas es que antes estaba en la Isla y había complicaciones para llegar”.

Finalmente, Matías Ramos anunció el producto termas nieve de cara a la llegada del invierno en Copahue.

“Trabajamos hace dos años con el producto termas nieve, pudimos hacerlo y el impacto fue muy positivo, llegar en motos de nieve y meterse a una laguna a 36 grados es fantástico”, concluyó.

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