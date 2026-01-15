Caviahue-Copahue cumple 136 años y proyecta obras para modernizar el complejo termal

En el marco del aniversario número 136 de Caviahue-Copahue, el intendente Oscar Mansegosa habló con el programa Verano de Primera que se emite por AM550 acerca de las obras que se proyectan para modernizar el complejo termal, su principal atractivo turístico.

“El aniversario genera muchos recuerdos, hay una historia importante en el complejo termal de Copahue. Desde los ancestros que las utilizaban hasta el día de hoy con inversiones muy importantes en estos años que pusieron en valor esa importancia terapéutica que tiene el complejo”, expresó el intendente en primer lugar.

“A partir de las 10.30 habrá un acto oficial y haremos una recorrida por las obras que están en marcha. Se destacan la ruta de acceso que es una de las más importantes. Por decisión de Rolando Figueroa, finalmente el año pasado se hizo el anuncio de la realización de esta primera etapa, el asfalto el cual hoy es una realidad. Ya tenemos 7 kilómetros en marcha y se están ejecutando los proyectos para la distancia que falta (alrededor de 11). Hay obras de saneamiento cloacal, de energía eléctrica, etcétera”, manifestó el jefe comunal.

“Hay que modernizar el complejo termal, hacer refacciones importantes como la cobertura del techo, son obras muy necesarias para mantener ese lugar espectacular. Las empresas a veces tienen que traer gente de afuera porque las personas de acá tienen trabajo”, agregó el funcionario sobre la misma línea.

Finalmente, Oscar Mansegosa señaló que el domingo un grupo gastronómico de la localidad mostrará la comida tradicional del lugar como parte de su atractivo turístico.

