En las últimas horas el intendente de Las Lajas, Pablo Cortez fue denunciado por negociaciones incompatibles con la función pública. La misma fue radicada en la Fiscalía de Zapala por el concejal Juan Cabezas.

El jefe comunal fue denunciado por autorizar la explotación minera en una cantera de su propiedad a través del Concejo Deliberante; como así también por beneficiarse de la Tasa Vial que se cobra en la localidad al ser dueño de la única estación de servicio. Ambas ordenanzas fueron sancionadas por mayoría en el cuerpo deliberativo.

En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, Cabezas explicó: “Presentamos una denuncia en la Fiscalía, entendemos y somos respetuosos de los tiempos de la Justicia, que deberá interpelar e investigar. Hasta que la Justicia actúe no vamos a hacer ninguna presentación en el Concejo”.



Negocios incompatibles con la función pública

En ese sentido continuó: “Creemos que hay una incompatibilidad por parte del intendente respecto de una autorización que él presentó en el Concejo. Minería elevó ante Las Lajas una nota solicitando la autorización a la Municipalidad para la explotación de una cantera, que data de muchos años atrás de la familia del intendente. Él está en funciones públicas y no puede autorizar, por eso se redirigió al Concejo, y ahí es donde determinamos que por más que haya desviado la autorización es lo mismo”.

Por otro lado, Juan Cabezas habló acerca de la Tasa Vial que se cobra en la localidad.

“Es antiético porque es el dueño de la única estación de servicio que hay en Las Lajas, el vecino que carga combustible va a pagar un 4,5% extra, más del 1% queda para la firma (que es del intendente Cortez). El Gobernador hizo un aporte a distintas localidades para obras viales, Las Lajas tendrá $1.700 millones para obra pública y ahí estaba determinando cierto porcentaje para asfalto, creemos que la Tasa Vial ya no debería estar en vigencia”.

“Somos respetuosos de los tiempos de la Justicia, porque ahí podríamos tomar una posición como cuerpo”, cerró el edil.



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