Los estudiantes universitarios de Río Negro tienen una nueva oportunidad para mostrar su creatividad y, de paso, competir por importantes premios. El Gobierno provincial, a través de la Lotería de Río Negro y en conjunto con la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), lanzó la segunda edición del concurso "Elegir(te) es ganar", una iniciativa que premiará las mejores producciones audiovisuales, artísticas y digitales.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de agosto y está destinada a estudiantes de carreras de grado. El objetivo es impulsar la reflexión sobre distintas problemáticas que atraviesan a las juventudes, promoviendo la creatividad y el uso responsable de las nuevas tecnologías.

Los participantes podrán presentar trabajos relacionados con temas como juego y juventudes, hábitos saludables y actividad física, consumos problemáticos, responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. Además, el certamen ofrece cuatro categorías: fotografía, ilustración, video de hasta 60 segundos e imagen o video realizado con inteligencia artificial.

Uno de los aspectos más novedosos de esta edición es la incorporación de una categoría específica para producciones creadas con IA, mientras que las categorías de fotografía e ilustración deberán realizarse sin utilizar esa tecnología. El jurado tendrá en cuenta la originalidad, la creatividad y la calidad de cada propuesta.

La selección se realizará en dos etapas. Primero, un comité integrado por docentes, trabajadores de la UNRN y especialistas de Lotería de Río Negro elegirá los mejores trabajos. Luego, las producciones finalistas serán sometidas a una votación pública a través de las redes sociales.

Quienes resulten ganadores recibirán tablets y auriculares inalámbricos, premios que buscan incentivar la participación de los estudiantes en una propuesta que combina innovación, compromiso social y herramientas digitales. Quienes deseen participar podrán inscribirse completando el formulario habilitado por la organización hasta el próximo 15 de agosto.