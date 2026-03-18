A punto de cumplirse cuatro meses desde accidente, que ocurrió el 19 de noviembre de 2025, Catalina sigue mostrando progresos que emocionan a su familia. La nena de 9 años fue atropellada por un patrullero en el barrio Los Álamos de Plottier. Pese a todos los pronósticos, logró sobrevivir y actualmente se encuentra en Buenos Aires, rehabilitándose en la Clínica Flemin, de Escobar.

Su mamá, Paola Marifil, contó a La mañana es de la Primera por AM550: “Cata tiene unos avances tremendos. La rehabilitación va bien, si bien es lenta, ella es como que está muy consciente. Ella entró en un programa para recuperar la conciencia. Ya está consciente. Habla, pero no se le escucha porque tiene traqueotomía”.

La pequeña no necesita respiración artificial; la traqueotomía permite extraer secreciones, ya que no tiene fuerza para torcer. “De la traqueotomía para arriba está anulado, porque tiene una traqueotomía con balón. Significa que tiene como un globito inflado en la vía respiratoria que está anulado del cuello para arriba para respirar y para cuerdas vocales para hablar”, explicó la madre.

Pequeños gestos que emocionan

Paola recuerda con emoción los primeros intentos de Catalina por comunicarse: “Ella está consciente. Un día empezamos a preguntarle cosas. Yo le empecé a preguntar ‘¿cómo se llama mamá?’ porque me miraba y ‘¿cómo se llama papá?’ Esas fueron las primeras respuestas. Después le fui por más preguntas y después ella empezó a hablar. Nos mira, nos quiere hablar y no le sale el sonido”.

La familia necesita leerle los labios para entenderla: “Ella quiere charlar y nos escucha, y nosotros tenemos que mirarla y decirle: ‘Hija, calma, no te entendemos’. No le podemos decir sí o no a algo que no estamos atendiendo. Pero ya va a poder salir el sonido de la voz”, agregó la madre.

Avances en alimentación y cuidados

Otro logro importante es que Catalina ya puede probar alimentos por boca. “Ya le están haciendo probar postrecitos, para que ella pueda comer por boca”, relató Paola, destacando que cada pequeño progreso es motivo de alegría para la familia.

La obra social Instituto cubre todos los gastos de clínica y alojamiento para que los padres puedan turnarse con Catalina, aunque Paola recordó que los extras fueron posibles gracias a la solidaridad de amigos: “Todos los que ayudan es para Cata. Ella necesita mucho, le tuve que comprar ropa porque ha crecido”, dijo.

Para quienes deseen ayudar a la familia Marifil, Paola habilitó una cuenta para recibir donaciones: alias puerto.pelon.miel, a nombre de Paola Beatriz Marifil

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