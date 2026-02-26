Catalina sigue sorprendiendo a su familia a todos sus seres queridos. La pequeña de 9 años, quien fue atropellada por un patrullero en el barrio Los Álamos de Plottier, el 19 de noviembre de 2025, sigue demostrando su fortaleza: en los últimos días balbuceó el nombre de su mamá y de su papá.

La nena, quien continúa recibiendo tratamiento en la Clínica Flemin de Escobar, Buenos Aires, mostró señales de mejora que llenaron de felicidad a su madre. "Mi hija es tremenda. Está más conectada que nunca", expresó Paola Marifil, en diálogo con La segunda mañana por AM550.

Paola relató que Catalina empezó a balbucear los nombres de su madre y su padre, algo que provocó una profunda emoción en su madre. "Empezó a balbucear nuestros nombres", dijo, destacando el momento como un indicio de la conexión que su hija está recuperando. Sin embargo, la madre explicó que aún no se animaron a hablarle de lo ocurrido en el accidente. "No le hemos contado todavía lo que pasó. No sabemos cómo abordar eso", confesó la mujer.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió en un pequeño kiosco de la clínica, cuando Catalina, que aún no puede comer por sí misma debido a la sonda que tiene en su estómago, pidió algo tan simple como un chupetín. "No puedo ir al kiosco sin que me parta el corazón", relató Paola entre lágrimas. "Pero un día fui, y cuando volví con los chupetines, ella me miró, abrió la boca y me pidió uno. Fue algo increíble. Se reía, saboreaba y tragaba el caramelo", contó.

A pesar de los avances, Paola sabe que el camino hacia la recuperación de Catalina es largo y costoso. "El tratamiento es muy complicado, pero estamos recibiendo el apoyo de Instituto (obra social), que cubre los costos médicos. Sin embargo, los gastos extra, como la comida y el alojamiento, han sido una carga económica muy grande", explicó, quien confiesa que la ayuda económica que recibió a través de donaciones es fundamental para seguir adelante.

"La única ayuda que hemos recibido es por parte de nuestros amigos y otras personas solidarias, quienes han hecho transferencias a través de una cuenta que habilité para las donaciones", dijo la madre, agradecida por el apoyo.

Para quienes deseen ayudar a la familia Marifil, Paola habilitó una cuenta para recibir donaciones: alias puerto.pelon.miel, a nombre de Paola Beatriz Marifil. Cualquier aporte será un gesto valioso para seguir enfrentando el arduo camino de la rehabilitación de Catalina.