El humo asustó a todo el Barrio Once de Villa La Angostura este martes, pero la rápida acción de los vecinos evitó que las llamas se convirtieran en tragedia. Un principio de incendio se desató en una vivienda de calle Inacayal al 465, y la alarma llegó a los bomberos a las 18:03.

Al arribar, el personal de emergencia no constató la presencia de fuego activo, ya que las llamas habían sido controladas previamente por los vecinos. La rápida intervención de allegados evitó que el incendio se propagara y causara daños mayores en la vivienda y en propiedades cercanas.

Hasta el momento, no se pudo determinar el origen del incendio, por lo que el hecho permanece bajo evaluación de las autoridades. El operativo contó con la colaboración de la Comisaría 28 y del personal de tránsito, que facilitaron la intervención.

Un vecino herido

Durante el incidente, una persona sufrió quemaduras leves y recibió asistencia inmediata por parte del personal de bomberos. Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital Dr. Oscar Arraiz, donde quedó bajo observación médica.

El aviso de presunto principio de incendio llegó a los bomberos a través de un llamado de emergencia, que alertó sobre la posible situación de riesgo en la vivienda. Las unidades desplazadas confirmaron que el fuego ya había sido extinguido. En las imágenes publicadas por Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura se puede ver el efecto de las llamas en el interior de la vivienda.