Un camión recolector de residuos se incendió este viernes en el centro de la ciudad de Neuquén, lo que generó un operativo de emergencia en una zona de alto tránsito.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Alberdi y Avenida Argentina, donde el contenedor del vehículo comenzó a prenderse fuego mientras realizaba su recorrido habitual de recolección.

En el lugar intervino personal de Bomberos de la Provincia del Neuquén, que asistió al conductor y comenzó las tareas para controlar el incendio.

Operativo de Bomberos y asistencia al conductor

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, los bomberos trabajaban para sofocar las llamas en la parte trasera del camión, donde se encuentra el compartimiento destinado a la carga de residuos.

El operativo también incluyó la asistencia al camionero, mientras se evaluaban las condiciones del vehículo y el riesgo de propagación del fuego.

Por tratarse de una zona céntrica de Neuquén capital, el incidente generó atención entre peatones y automovilistas que circulaban por el área.

Noticia en desarrollo.