Llega el gas de red a Moquehue: la instalación de la planta de GLP está al 85% de avance

Moquehue se encuentra cada vez más cerca de contar por primera vez con gas por redes. La obra de instalación de la planta de GLP ya presenta un 85% de ejecución, en una intervención considerada histórica para la comunidad.

Actualmente se completó la instalación de seis tanques en la planta y continúan las tareas finales sobre la red que abastecerá a los hogares de la localidad, una demanda sostenida durante años por vecinos que atraviesan inviernos de bajas temperaturas y fuertes nevadas.

Ariel Villarnovo, supervisor de la empresa que lleva adelante la obra, destacó el impacto social del proyecto y el compromiso de los trabajadores para finalizarlo antes de la temporada invernal. “Nos dedicamos al montaje de plantas, y la verdad que hacer el montaje de esta planta es algo tan eficiente para la comunidad y para todos, porque sabemos que el invierno siempre es duro por esta zona”, expresó.

“Es algo histórico que se está logrando gracias al gobernador Rolando Figueroa y esperamos cumplirlo antes de que el frio sea más intenso”, señaló y remarcó además el valor humano de las tareas que realizan en distintas localidades del norte neuquino. “Me encanta poder colaborar con la población en este tipo de obras, es fascinante”, sostuvo.

El supervisor explicó que la planta de GLP que actualmente se instala en Moquehue fue trasladada desde Los Miches. “En Los Miches ya llegó la red de gas natural, entonces se destinó la planta a esta localidad”, explicó Villarnovo y estimó que en breve también va a llegar el gas natural a Moquehue.

La obra forma parte de la estrategia energética impulsada por el Gobierno a través de Hidenesa, orientada a ampliar el acceso a servicios esenciales en localidades donde aún no llegan los gasoductos. En la apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo, el gobernador Figueroa ratificó que la Provincia avanza con soluciones progresivas y escalables para garantizar el abastecimiento energético en todo el territorio.

De esta manera, se prevé además el traslado de plantas de GLP a Chorriaca y Paso Aguerre, mientras continúan las inversiones para extender redes de gas natural en distintas localidades del norte.