El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó el avance de la nueva planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Moquehue, una obra clave para garantizar el acceso al gas en una de las zonas cordilleranas que históricamente debió recurrir a la leña y al gas envasado para calefaccionarse y cocinar.

La iniciativa es ejecutada por Hidrocarburos del Neuquén (HIDENESA), que ya inició el movimiento de infraestructura. Este viernes arribaron equipos nuevos y el próximo lunes comenzará el traslado de los componentes de la planta que funcionaba en Los Miches, reutilizando de forma estratégica los equipos que quedaron disponibles tras la llegada del gas natural a esa localidad.

Una obra que repara años de postergación

Durante sus declaraciones en el acto por el 37 aniversario de Villa Pehuenia – Moquehue, Figueroa puso en valor la decisión de avanzar con obras estructurales a pesar del complejo escenario financiero con el que se encontró la actual gestión.

“Qué hubiera pasado si no hubiéramos recibido la provincia con deuda para poder comenzar a hacer estas obras. Tendríamos muchas más de las que estamos haciendo”, señaló el mandatario, aunque remarcó que la prioridad fue organizar los recursos disponibles. “No prometimos estas obras, pero sí las estamos haciendo”, enfatizó.

En ese sentido, cuestionó gestiones anteriores: “Muchos prometían y no hacían absolutamente nada, y quienes siempre padecían eran los vecinos”, afirmó.

Del esfuerzo cotidiano al gas por red

Figueroa apeló a una imagen concreta para graficar el impacto social de la obra. “Siempre recuerdo cuando Lizardo Parada me contaba cómo toda la familia tenía que cortar leña año a año para poder calefaccionar la casa, cocinar y calentar las habitaciones de los chicos”, relató.

“Fíjense lo importante de lo que estamos logrando ahora”, agregó, al confirmar que en poco más de tres meses la realidad de Moquehue comenzará a cambiar.

Plazos y alcance de la obra

Según detalló el gobernador, la planta de GLP estará operativa en un plazo cercano a las 15 semanas. “En 15 semanas vamos a tener instalada la planta de GLP en Moquehue, con una distribución inicial de los primeros 12 kilómetros de red”, precisó.

Además, adelantó que los trabajos continuarán luego del invierno: “Después del invierno vamos a seguir con otros 20 kilómetros más, para poder llegar a más familias de Moquehue”, aseguró.

El proyecto contempla la instalación de 12.000 metros lineales de cañería de polietileno, lo que permitirá que 500 nuevos usuarios accedan por primera vez al servicio de gas, generando un salto significativo en la calidad de vida y acompañando el crecimiento turístico y residencial de la localidad.

Inversión estratégica y mirada provincial

Cabe recordar que el año pasado Figueroa otorgó un aporte de capital de 2.198 millones de pesos a HIDENESA, destinado a financiar la ampliación de la red de gas domiciliaria en Moquehue, una decisión clave para viabilizar el proyecto.

En paralelo, la empresa provincial continuará ejecutando obras de ampliación y mejora del servicio en otras localidades del interior, como Antiñir Pilquiñán, Los Carrizos, Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco, con el objetivo de reducir la brecha de infraestructura y garantizar el acceso equitativo a la energía.

La nueva planta de GLP en Moquehue se consolida así como una obra emblemática de la actual gestión provincial, que apunta a transformar realidades cotidianas y llevar servicios esenciales a las comunidades históricamente postergadas.

Las declaraciones de Rolando Figueroa: