La Libertad Avanza en Río Negro dio un golpe de timón: el oscuro Julián Goinhex, mano derecha de la polémica diputada nacional Lorena Villaverde, fue desplazado de la presidencia del Congreso partidario. La movida, avalada por una mayoría clara de congresales, marca el primer paso concreto para remover a la empresaria cipoleña de la conducción provincial del partido y consolidar el poder del senador Enzo Fullone, quien emerge como el nuevo arquitecto de la renovación libertaria y el abogado viedmense Damián Torres, actual vice de la fuerza.

El sábado, en un Congreso virtual cargado de tensión, del que no participó ninguno de los representantes aliados a Villaverde, se consumó la jugada que venía gestándose desde hace semanas. Goinhex, identificado como el operador fiel de Villaverde, perdió la silla de mando y fue reemplazado por Ignacio Viñals, actual titular del PAMI en Río Negro y figura cercana a Fullone. El cambio no fue menor: significó cortar de raíz la influencia directa de la diputada en el órgano que regula la vida interna del partido.

Además, el plenario avanzó en una reconfiguración total de los órganos de control. El empresario farmaceutico de Roca, Roberto Zgaib, quien había denunciado irregularidades en el pago de facturas de la campaña y en especial un gasto de más de 70 millones autorizado por Villaverde y que tenía como emisor de la factura al periodista Abelardo Calfín, funcionario en Anses de Regina, fue designado al frente de la Comisión Revisora de Cuentas. Su nombramiento fue leído como un gesto político contundente: poner a un crítico de la diputada en el lugar clave que fiscaliza los números del partido.

Como si fuera poco, la vicepresidencia del Congreso quedó en manos de Mónica Pioli, mientras que las secretarías se distribuyeron entre Sergio Ajalla, Celeste Ventureira, Luis Carilao y Lorena Arias. También se definieron nuevas autoridades para el Tribunal de Disciplina y la Junta Electoral, completando un esquema que deja al sector de Villaverde prácticamente sin espacios de poder.

El resultado de las votaciones fue lapidario: 15 votos a favor contra apenas 5 en contra. La minoría intentó impugnar la convocatoria y hasta propuso a la concejal de Viedma, Silvana Franco para presidir el Congreso, pero sus maniobras quedaron en nada frente a la mayoría que respaldó a Viñals y a Zgaib.

Detrás de este reordenamiento aparece la figura cada vez más influyente de Enzo Fullone, acompañado por el vicepresidente partidario, el abogado pañuelo celeste Damián Torres. Ambos vienen insistiendo en la necesidad de abrir el partido, ampliar la base de afiliados y dejar atrás el esquema cerrado que caracterizó la conducción de Villaverde y su círculo íntimo. La consigna es clara: preparar a La Libertad Avanza para competir en serio por la gobernación en 2027.

El desplazamiento de Goinhex es, en los hechos, el primer paso para correr a Villaverde del centro de la escena. La diputada, debilitada tras el rechazo de su pliego en el Senado y cuestionada por sus causas por narcotráfico en Estados Unidos y sus vínculos amorosos con Claudio Ciccarelli, primo y testaferro del narco Fred Machado, ve cómo su poder se desmorona dentro del partido que supo controlar con reparto de cargos. Aunque conserva su banca en la Cámara baja, su influencia en Río Negro se achica día a día, al igual que la llegada a Karina Milei, quien hasta hace pocos meses la apoyaba.

Ahora, todas las resoluciones deberán ser ratificadas por la Justicia Electoral. Pero el mensaje político ya está dado: La Libertad Avanza en Río Negro decidió avanzar sin Villaverde y con Fullone como nuevo referente. El desplazamiento del oscuro Goinhex no fue solo un cambio de nombres, sino el símbolo de un ciclo que se cierra y otro que comienza. También crecen los rumores de intervención del partido desde Buenos Aires.