Luis Madueño: “Figueroa es el primer gobernador que ha puesto sus ojos en Junín de los Andes”

El intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño habló en el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 y valoró los anuncios de obras de infraestructura realizados esta semana por el gobernador Rolando Figueroa para la localidad neuquina.

En primer lugar expresó: “Hemos tenido una visita de nuestro gobernador donde vino a dar un informe de gestión a Junín de los Andes, algo que está haciendo en toda la región de los Lagos del Sur. Para nosotros fue muy importante todo lo que Figueroa contó a vecinos, comerciantes y empresarios, que creo fue tomado de muy buena forma con todos los anuncios que se dieron”.

Detalló en ese sentido que se harán “inversiones por $243.000 millones para obras de infraestructura; $138.000 millones corresponden a obras ya en ejecución y $20.000 millones en trabajos ya finalizados”.

“Hablamos de un número increíble nunca antes visto en la historia de la Municipalidad, creo que es el primer gobernador (Figueroa) que ha puesto sus ojos en Junín, la ciudad más antigua de la Provincia”, sostuvo Madueño.

Las principales inversiones se concentran en las rutas 60 y 61. La primera de ellas tiene que ver con el paso internacional Mamuil Malal, cuya pavimentación entró en receso por la veda climática pero retomaría en septiembre para concluir, probablemente, en enero del año entrante.

“La Ruta 61 camino al Lago Huechulafquen se va a asfaltar hasta la boca del río y es una obra importante que contará con una ciclovía. Esta es una obra planificada como corresponde con la proyección de que haya una ciclovía con el atractivo de poder ver el Volcán Lanín; la misma irá Huechulafquen”, comentó el intendente en AM550.

Sobre el programa Neuquén Habita, Luis Madueño manifestó que “hay más de 130 inscriptos que pueden ya contar con los trámites para sus créditos, trabajamos en contacto con el IPVU en los loteos que están aún irregulares y que requieren el trabajo de escrituración que es lo que estamos haciendo ahora para que más familias puedan acceder a créditos que traen alivio”.

Por otro lado, se refirió en La Segunda Mañana a la temporada invernal en la región. “Viene con poca nieve, nos da tranquilidad que sí haya mucha en la base del Volcán Lanín, nosotros explotamos ese turismo donde hay actividades de esquí y caminata con raquetas”, indicó.

“Acá no quedó nada de nieve por las intensas lluvias de los últimos días, pero no deja de aparecer turismo, de haber movimiento, estamos muy contentos porque está reflejado el desarrollo turístico en la localidad”, agregó.

Consultado por las prioridades en el año y medio de gestión, Luis Madueño hizo foco en “poder llevar adelante la obra de pavimentación que traerá un cambio gigante en Junín para duplicar la cantidad realizada en toda la historia; la nueva planta de efluentes cloacales, la EPET que anunció el Gobernador, el centro comunitario deportivo, la planta de pellets y después el orden, la transparencia y que el vecino sepa que hay un intendente responsable que todos los días trabaja para darle lo mejor a la ciudad”.

Finalmente evitó hablar de una eventual reelección a la que podría acceder en 2027 en caso de desearlo. “La gente sacará sus conclusiones, pero yo sé que tengo que trabajar hasta el 10 de diciembre”, sentenció.

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