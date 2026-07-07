Junín de los Andes: la Provincia avanza con obras en seis escuelas y un campamento educativo

Mientras se preparan las mejoras de infraestructura del plan de invierno en las diferentes regiones de Neuquén, hay muchas localidades en las que, además, continúan realizándose trabajos mayores y obras en instituciones educativas. Este es el caso de Junín de los Andes y área de influencia, en donde el Ministerio de Educación lleva adelante tareas en la planta de campamento N° 2, en las primarias N° 187 y 139 y en la escuela especial N° 9; mientras que la Secretaría de Obras Públicas ejecuta ampliaciones en las primarias 287 y 242.

En la planta campamento N°2 continúan ejecutando la adecuación de sanitarios, así como también la renovación de instalaciones, revestimientos, cerramientos y mejoras exteriores que permitirán contar con ambientes más seguros, modernos y funcionales.

Por otra parte, en la escuela primaria N°187 se optimizan instalaciones. En la instancia actual, que constituye una segunda etapa de trabajos, se realizan nuevas veredas perimetrales, incorporando baldosas podotáctiles que garantizan una circulación más segura, accesible e inclusiva para toda la comunidad educativa. Además, se avanza con la construcción de una cancha de fútbol sintético, una pista de atletismo y un cajón de salto, convirtiéndose en la primera escuela de Junín de Los Andes que contará con un mini polideportivo dentro de sus instalaciones.

En la escuela primaria N°139 de Costa del Malleo se están renovando las instalaciones de agua, cloacas y electricidad; además, se suma un cambio integral del techo y cielorrasos, así como el reemplazo de pisos y zócalos. En el área central del edificio original se lleva adelante un Salón de Usos Múltiples.

Por otro lado, en la escuela Especial N° 9, las tareas consisten en la remodelación de sanitarios adaptados y nuevas divisiones de aulas.

En la Escuela 242 de Huilqui Menuco se trabaja en una ampliación que consta de una superficie cubierta de más de 200 metros cuadrados, con dos aulas, dirección, baño y cocina, entre otros espacios, así como algunas refacciones más.

En tanto, en la primaria 287 de Nahuel Mapi Abajo se hace una obra de ampliación y refacción con una superficie cubierta de 150 m2, que contempla una sala de jardín de infantes, sanitarios, cocina y comedor, y en el actual edificio también se realizan otras mejoras.

De esta manera, el plan de infraestructura escolar no solo responde a las demandas actuales de conectividad, accesibilidad y seguridad edilicia, sino que siembra las bases para un desarrollo pedagógico equitativo. Esta transformación histórica en la región de los Lagos del Sur reafirma que la calidad educativa es una prioridad real para esta gestión de gobierno, que se construye aula por aula, conectando las realidades urbanas y rurales bajo una misma premisa: garantizar el mejor futuro para los estudiantes neuquinos.





