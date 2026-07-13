Las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación ubican a Neuquén entre las provincias que más redujeron los delitos contra la propiedad. Los datos muestran además una caída muy por encima del promedio nacional tanto en robos como en otros delitos patrimoniales.

Uno de los indicadores más destacados corresponde a los “otros delitos contra la propiedad” que incluyen estafas, defraudaciones, extorciones, usurpaciones y usura. Allí pasó de 5.818 hechos en 2024 a 3.942 en 2025, lo que representa una disminución interanual del 32,7%.

En esta línea se suma la caída de los robos y tentativas, donde los hechos bajaron de 10.491 en 2024, a 7.462 en 2025, lo que equivale a una caída del 29,3%.

A propósito de esto habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini.

Sobre el informe del Sistema Nacional de Estadística Criminal dijo que “es muy importante, nosotros veníamos trabajando con estos datos y algo habíamos dado a conocer, pero que desde Nación -que es donde nos medimos las provincias- se destaque esto es muy importante ya que demuestra que nuestros datos son correctos, que vamos por buen camino y que todos los esfuerzos que se están haciendo desde el Gobierno con tecnología, capacitación y presencia policial valgan la pena”.

En ese sentido continuó: “No hay que festejar triunfos, pero es una lucha diaria que sigue; continúa habiendo casos entonces debemos trabajar más para que las estadísticas sigan bajando”.

El ministro de Seguridad detalló en AM550 que las cifras tienen que ver con “un número neto por cantidad de hechos; la tasa varía cada 100.000 habitantes. Son datos referenciados con el INDEC, por ende, en relación al último censo poblacional que se hizo”.

Además, el funcionario provincial expresó: “Es muy importante porque esto demuestra que la Policía está en la calle, también habla de prevención la presencia policial”.

Por otro lado, Nicolini destacó el trabajo que realiza el Gobierno provincial para batallar contra el narcomenudeo en la región. “Es lógico que no todos estén tranquilos y se produzcan peleas por el territorio, por el mercado, pero las tareas que se hicieron, como allanamientos, son importantes, la extracción de elementos para cometer delitos, es decir toda esta política que llevamos adelante hace que tengamos una disminución general en el índice delictual lo que nos permite tener una sociedad más tranquila”, manifestó.

“Todavía falta pero creo que es alentador tener estos resultados en tan poco tiempo”, cerró.

Finalmente, el ministro de Seguridad de Neuquén sostuvo que mañana se lanzará de manera oficial el Operativo Nieve en Villa la Angostura, en el marco del comienzo del receso invernal en la jurisdicción norpatagónica.

“Entendíamos que muchas personas iban a adelantar sus salidas a las rutas por lo que fue el fin de semana largo, por eso es que se realizó un despliegue con antelación para la mejor transitabilidad posible sobre las rutas”, dijo.

“Hay controles donde están todas las áreas de la Provincia trabajando de forma coordinada; es decir Ejército, Prefectura, Vialidad, etcétera. Queremos comunicar que Neuquén es un destino seguro”, cerró Nicolini.

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