“La Policía volvió a recuperar las calles”: el dato que destacó Nicolini tras la fuerte caída del delito en Neuquén

La Región Confluencia cerró 2025 con una reducción del 37,4% en los delitos registrados. Según los datos oficiales del Ministerio Público Fiscal, los hechos delictivos pasaron de 72.175 durante 2024 a 45.212 este año. La diferencia representa 26.963 casos menos en la zona más poblada y con mayor actividad económica de la provincia.

En ese contexto, el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, resaltó el rol que tuvo la presencia policial en la vía pública. Así lo destacó en diálogo con Pancho Casado en Informe Semanal por AM550, donde sostuvo que uno de los principales cambios observados durante el último año fue la recuperación del espacio público por parte de las fuerzas de seguridad.

“La Policía ha vuelto a ganar la calle”, afirmó. Luego agregó: “Estamos trabajando en una mejora sostenible de la seguridad. Estamos realizando inversiones, capacitaciones de la Policía y una gran cantidad de procedimientos”.

Para Nicolini, la baja de los indicadores no puede analizarse de manera aislada. “Bajar de 72.000 casos registrados por el Ministerio Público Fiscal a 45.000 implica una reducción importante. Desde ya que hay casos que no son registrados, eso no es algo que nosotros desconozcamos ni miremos para otro lado”, señaló.

El funcionario consideró que la reducción tiene relación directa con distintas medidas implementadas durante el último año. “Es un hecho realmente significativo y tiene que ver con más patrullaje, más prevención, más esclarecimiento de delitos y, sobre todo, con una mayor confianza ciudadana”, expresó.

La presencia policial aumentó en calles y barrios

Uno de los conceptos que más repitió Nicolini durante la entrevista fue la necesidad de reforzar la presencia territorial de la fuerza. “Básicamente lo que estamos viendo es que la Policía ha vuelto a ganar la calle”, sostuvo. Y profundizó: “Lamentablemente, en Neuquén tuvimos muchos años en los que la Policía había perdido la calle y la habían ganado los delincuentes”.

La baja registrada durante 2025 se produjo además en un contexto de fuerte crecimiento demográfico en Neuquén y en las ciudades que integran la Región Confluencia.

El ministro aclaró que la reducción estadística no implica que el problema esté resuelto. “Seguimos hablando de 45.000 casos. El delito no se ha erradicado”, indicó. Al mismo tiempo, remarcó que los operativos se desarrollan en distintas áreas de la provincia. “En toda la provincia se está trabajando firmemente para bajar los índices delictivos”, afirmó.

Durante la entrevista también mencionó procedimientos recientes vinculados al narcotráfico. Entre ellos destacó un allanamiento realizado en Chos Malal donde se secuestraron más de seis millones de pesos, más de diez kilos de cogollos de marihuana, semillas, teléfonos celulares, balanzas de precisión y plantines.

“Aparentemente había un invernadero, un lugar donde se cultivaban estas plantas para luego comercializar la droga”, explicó. Según detalló, una persona quedó detenida y otras dos fueron notificadas en la causa.

El Gobierno suma equipamiento y nuevas herramientas

La caída del delito coincide con una etapa de incorporación de tecnología y equipamiento para la Policía del Neuquén. En los últimos meses la provincia sumó 1.100 dispositivos menos letales Byrna y avanzó en distintos programas de capacitación para el personal.

“Si la baja del 37,4% es producto del trabajo de la Policía de Neuquén, de las inversiones que se están haciendo en seguridad y de una estrategia efectiva de prevención, hay que reconocerlo”, sostuvo Nicolini.

El ministro aseguró que la prioridad es mantener efectivos visibles en la vía pública. “La Policía volvió a tener presencia. Hay más móviles y más efectivos visibles”, indicó.

“Queremos tener al personal permanentemente en las calles. Que el vecino sienta la presencia policial, que vea los móviles circulando, las luces azules. Yo quiero ver luces azules por todos lados y en eso estamos trabajando”, agregó.

Además destacó el aporte de las herramientas digitales para la recepción de denuncias. “La cantidad de denuncias anónimas que estamos recibiendo es realmente muy importante. Eso demuestra que la ciudadanía quiere participar y poner en conocimiento de las autoridades los hechos delictivos”, afirmó.

Nicolini también confirmó que durante los próximos días continuarán las inversiones en equipamiento para distintas áreas de la fuerza. “La semana próxima estaremos entregando chalecos antibalas”, adelantó. Según explicó, el plan también incluye mejoras para Bomberos y otras divisiones especializadas.

“Además de brindar herramientas para combatir el delito, debemos proteger a nuestros efectivos para que puedan trabajar tranquilos y seguros”, señaló.

La baja registrada durante 2025 se produjo además en un contexto de fuerte crecimiento demográfico en Neuquén y en las ciudades que integran la Región Confluencia. Mientras las estadísticas muestran una tendencia descendente en los delitos denunciados, desde el Ministerio de Seguridad sostienen que el desafío ahora pasa por consolidar esos resultados mediante más prevención, tecnología y presencia policial en el territorio.