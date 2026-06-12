La segunda jornada del Mundial 2026 seguirá acompañado por un escenario típicamente invernal en Neuquén. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 12 de junio presentará tiempo estable en los valles y el norte provincial, con mañanas frías y tardes frescas, mientras que la Cordillera continuará bajo condiciones favorables para nevadas y precipitaciones.

Neuquén capital: frío temprano y tarde con nubosidad variable

La capital neuquina tendrá una mañana fría, con temperaturas cercanas a los 2°C y presencia de heladas en sectores suburbanos. Durante la tarde la máxima rondará los 13°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve a moderado del sector oeste. No se esperan precipitaciones.

Zapala: ambiente invernal y sin lluvias

En el Centro de la provincia se espera una jornada estable, con una mínima cercana a 1°C y una máxima que podría alcanzar los 11°C o 12°C. Habrá nubosidad variable y viento de intensidad moderada. Las condiciones serán favorables para la circulación, aunque persistirá el frío durante las primeras horas del día.

Chos Malal: cielo variable y temperaturas bajas

El Norte neuquino mantendrá tiempo estable durante gran parte del viernes. La temperatura mínima rondará los 0°C y la máxima se ubicará entre los 11°C y 13°C. El cielo se presentará parcialmente nublado y no se prevén fenómenos significativos.

San Martín de los Andes: continúan las nevadas y el frío

La localidad cordillerana seguirá bajo condiciones inestables. El SMN prevé precipitaciones y nevadas en sectores elevados, con temperaturas que oscilarán entre 0°C y 6°C. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h en algunos momentos de la jornada. La acumulación de nieve continuará siendo un factor de atención en rutas de montaña.

Villa La Angostura: paisaje blanco y ambiente invernal

La villa turística tendrá una jornada marcada por el frío, con temperaturas cercanas al punto de congelación durante la mañana y máximas que apenas superarían los 5°C. Se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve según la altitud, manteniendo las condiciones que llevaron a emitir alertas por nevadas en sectores de la Cordillera. Quienes transiten por rutas de la región deberán consultar el estado de los caminos antes de viajar.

La tendencia para el fin de semana indica una mejora gradual sobre la Cordillera, aunque el ambiente seguirá muy frío en toda la provincia. En los valles persistirán las mañanas con heladas y las tardes frescas, características del avance precoz del invierno en Neuquén.