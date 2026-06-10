En el marco del lanzamiento de la temporada invernal 2026 de la provincia, uno de los destinos emergentes que se destacó fue el de Caviahue-Copahue. En diálogo con Entretiempo por AM550, el intendente Oscar Mansegosa resaltó la gran convocatoria que tuvo el evento realizado en Capital Federal. "Hubo muchos operadores y muchos medios de prensa, así que estamos contentos y felices de haber podido exponer ante ellos toda la oferta turística de Caviahue-Copahue para este próximo invierno" señaló.

El destino presentó la variedad de propuestas para el invierno

Mansegosa indicó que "hay novedades: nuevos alojamientos, propuestas gastronómicas e inversiones en el centro de esquí. Pero Caviahue no es solamente nieve. También hay otras actividades, como la visita a las termas de Copahue en vehículos oruga, paseos en motos de nieve, trineos tirados por perros, esquí de fondo, caminatas con raquetas". Estas actividades son una oportunidad para que los visitantes no sólo acudan al centro de esquí, sino que también puedan disfrutar de otras propuestas.

"Pretendemos, si la nieve nos acompaña como en otras temporadas, poder continuar hasta fines de septiembre con todas las actividades sobre nieve en la localidad de Caviahue y Copahue", apuntó el jefe comunal.

Una muestra del optimismo que hay en el sector turístico para este año son las reservas que ya hay en los alojamientos de la localidad para la temporada alta, en julio y agosto.

Entre los eventos destacados se encuentra el Rugby Extreme, previsto para el 4 y 5 de julio, una competencia que combina deporte de alto rendimiento con escenarios naturales sobre la nieve. Otro de los atractivos será el tradicional Snow Polo, programado para el 15 y 16 de agosto, uno de los eventos más convocantes del calendario invernal, que reúne deporte, turismo y actividades sociales en plena cordillera.

El intendente explicó que "son actividades que se desarrollan en la base del centro de esquí y tienen una amplia convocatoria de deportistas. También estamos muy contentos por eso y por otras actividades. No olvidemos que tenemos la Fiesta de la Nieve y una gran cantidad de propuestas tanto del sector público como del privado".

Realizaron diversas giras por el exterior promocionando el destino

"Se han realizado campañas junto a Neuquéntur, la Subsecretaría de Turismo de la Provincia y el sector privado. Hemos promocionado el destino no solamente en Argentina, sino también en Brasil, Uruguay, Estados Unidos y España, entre otros mercados" indicó Mansegosa.

El jefe comunal explicó que trabajan en forma conjunta con el sector privado y también las comunidades originarias. "Tratamos de empujar todos para adelante porque el objetivo es el mismo: que el destino se siga posicionando cada vez más y mostrarle a la gente tanto nuestros recursos naturales como los servicios que ofrece el sector privado" destacó.

Entre las obras que realizaron, detalló que terminaron "la escuela, redes de agua y cloacas, y estamos trabajando en distintos drenajes dentro de la villa, sobre todo pensando en la época de hielo. Son obras muy importantes y necesarias. Caviahue es un destino emergente y, a medida que va creciendo, necesita inversión del Estado, tanto provincial como municipal".

"Se prevé que en estos días ya comience a nevar. Para la temporada alta seguramente vamos a tener una buena acumulación de nieve y creemos que será una buena temporada. Venimos además de una muy buena temporada de verano", concluyó.

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