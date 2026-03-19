En el marco del plan Orgullo Neuquino, la Municipalidad finalizó y habilitó una obra clave de urbanización en calle Libertad, entre Linares y Saturnino Torres, en el barrio Belgrano. Allí se completó el asfaltado y entubaron el canal pluvioaluvional que atraviesa el sector.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, destacó la importancia de la intervención al señalar que “este sector cambió completamente a partir de una obra hidráulica fundamental que permitió avanzar con el pavimento en 250 metros que faltaban”.

Cómo se intervino el barrio

La funcionaria explicó que el canal forma parte del sistema de evacuación de la ciudad y se encontraba a cielo abierto hasta su conexión con Saturnino Torres. “Lo que hicimos fue entubar ese tramo con un caño de 1,10 metros de diámetro y resolver su vinculación con Saturnino Torres mediante una cámara”, detalló.

“Sobre el canal se construyó una vereda de tres metros de ancho de hormigón, por lo que hoy los vecinos transitan por encima del conducto sin inconvenientes”, aregó. La obra permitió ejecutar una calzada de nueve metros de ancho, junto con cordones cuneta, base estructural y carpeta asfáltica, completando unos 250 metros lineales.

La inversión superó los 600 millones de pesos y fue financiada con fondos municipales. “La ciudad tiene una red dinámica. A medida que se ejecutan nuevas obras, se redistribuyen los caudales y eso nos permite avanzar en sectores donde antes no era posible”, explicó Bruno.

Finalmente, remarcó que el canal continúa operativo, aunque ahora de manera subterránea, lo que permitió transformar completamente el sector y mejorar la calidad de vida de las y los vecinos del sector.