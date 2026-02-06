El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Lucas Páez inauguraron ocho cuadras de asfalto en el barrio San José de Senillosa, beneficiando a zonas residenciales y comerciales. Durante su visita, también recorrieron obras de gran impacto, como la Escuela Primaria 369, el Centro de Día, el proyecto eléctrico y el futuro Centro Comunitario y Deportivo II.

Figueroa subrayó que las intervenciones responden a una estrategia que prioriza infraestructura básica como gas, electricidad y cloacas. Además, anticipó que con la pavimentación de calle Belgrano, Senillosa alcanzará las 80 cuadras pavimentadas, duplicando el total histórico en la localidad.

Uno de los puntos centrales es la Escuela 369, el primer edificio educativo que se construye en 40 años. La obra está en su tramo final y cuenta con una superficie de 1.690 m², incluyendo aulas especiales, SUM, playón deportivo y espacios para teatro, música e informática. También se lanzará la licitación para un nuevo establecimiento en Arroyito.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó que las obras se ejecutan en tiempo récord y forman parte de un plan integral que incluye el Centro de Día, enfocado en salud mental y adicciones, y una obra de ampliación eléctrica clave para el desarrollo productivo del parque industrial de Senillosa.

El futuro Centro Comunitario y Deportivo II, a construirse en la Ciudad Deportiva, abarcará 1.000 m² cubiertos y una inversión superior a los 5.000 millones de pesos. Incluirá múltiples espacios de uso comunitario y deportivo, con un plazo de ejecución estimado en 300 días corridos.