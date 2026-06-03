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Otoño neuquino

Miércoles con nubosidad y condiciones estables en Neuquén: cómo estará el clima en cada región

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este 3 de junio una jornada con cielo mayormente nublado en gran parte de la provincia. Temperaturas frescas por la mañana, máximas moderadas, durante la tarde. Precipitaciones aisladas en sectores de la Cordillera.

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Por Redacción Mejor Informado
Martes, 02 de junio de 2026 a las 22:27
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Nubosidad y condiciones estables: así estará el tiempo en Neuquén este miércoles 3 de junio de 2026 - Foto: Facundo Rocha - Prima Multimedios

El primer miércoles de junio se presentará con condiciones relativamente estables en buena parte del territorio neuquino, aunque con diferencias marcadas entre los valles, el Norte provincial y la Cordillera. Mientras en el Alto Valle predominará la nubosidad sin fenómenos significativos, en localidades cordilleranas se esperan lluvias débiles y ambiente húmedo. La información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN), región por región.

Neuquén capital: cielo cubierto y tarde agradable

La capital provincial tendrá una jornada con cielo cubierto a mayormente nublado. La temperatura mínima rondará los 5°C y la máxima alcanzará los 18°C. El viento será leve a moderado, con ráfagas que no superarán los 20 km/h, favoreciendo una tarde relativamente agradable para la época.

Zapala: mañana fría y nubosidad variable

En el Centro de la provincia se espera una mañana fría, con temperaturas cercanas a los 2°C. Durante la tarde el termómetro podría llegar a los 14°C ó 15°C, bajo un cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto. No se prevén precipitaciones significativas y el viento se mantendrá débil.

Chos Malal: condiciones estables en el norte neuquino

La localidad del Norte provincial tendrá una jornada estable, con mínimas cercana a los 4°C y máximas en torno a los 17°C. El cielo permanecerá con abundante nubosidad durante gran parte del día, aunque sin probabilidades relevantes de lluvias.

San Martín de los Andes: posibles lluvias débiles durante la jornada

La ciudad cordillerana tendrá un miércoles más inestable. El pronóstico indica cielo cubierto, ambiente húmedo y probabilidad de lluvias débiles y aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 4°C y los 11°C, con viento leve del sector este.

Villa La Angostura: jornada fresca con lluvias aisladas

En Villa La Angostura se prevé un día típicamente otoñal. La mínima será de alrededor de 4°C y la máxima alcanzará los 12°C. El cielo permanecerá cubierto durante gran parte de la jornada y podrían registrarse lluvias débiles hacia la tarde y la noche. También se esperan algunas ráfagas moderadas en sectores cercanos a la cordillera.

En términos generales, el miércoles mostrará un escenario de transición hacia condiciones más frías en la provincia, con predominio de nubosidad y escasa amplitud térmica. Las mayores probabilidades de precipitaciones estarán concentradas en la zona cordillerana, mientras que el resto del territorio mantendrá tiempo estable.

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