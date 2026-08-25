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Incidente controlado

Un muerto y un trasladado de urgencia tras explosión en una planta en Rincón del Mangrullo

El episodio ocurrió esta tarde y el accidente ya está controlado. Lamentablemente falleció un empleado y otro fue trasladado vía aérea para ser atendido.

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Por Redacción Mejor Informado
Martes, 25 de agosto de 2026 a las 16:59
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Se está evaluando la situación en el lugar.

Este martes se registró una fuerte explosión en la planta USP 2 (Unidad Separadora Primaria) del yacimiento Rincón del Mangrullo, operado por YPF.

Según las primeras informaciones, hay un fallecido y un herido grave.

Tras el accidente, YPF informó que la compañía ya ha desplegado de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes.

El fallecido era un empleado de la empresa y además hay otro siendo trasladado por vías aéreas para recibir atención médica de urgencia. Adelantaron que el incidente ya se encuentra controlado.

La compañía actualizará la situación a medida que se disponga de información adicional.

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