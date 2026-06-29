Este lunes alrededor de las 8, Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces recibieron una alerta por un vuelco ocurrido en Ruta Provincial 5, según habían dicho en cercanías al yacimiento Los Toldos.

A partir de esto se despacharon dos dotaciones a cargo del 2.º Jefe del Cuerpo Activo, Sgto. Facundo Montes. Tras recorrer el sector sin encontrar el siniestro, avisaron informando que el hecho habría ocurrido momentos antes, en el ingreso principal al yacimiento El Trapial.

Según la información recibida, el accidente habría dejado como saldo cuatro personas heridas, una de ellas quedó inconsciente al momento del hecho. Todos estos ya habían sido asistidos y trasladados por el servicio de emergencias del yacimiento antes de que lleguen las autoridades.

Por esto recuerdan a la comunidad que toda información precisa al momento de realizar un llamado de emergencia contribuye a brindar una respuesta más rápida y eficiente, evitando la movilización innecesaria de recursos y permitiendo optimizar el servicio para quienes realmente lo necesitan.