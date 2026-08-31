El Municipio de Cipolletti metió un fuerte aumento en el valor de las multas y quienes sean detectados conduciendo bajo los efectos del alcohol deberán enfrentar sanciones que pueden superar los $15 millones. La actualización fue del 27,57% y llevó la Sanción Administrativa Municipal (SAM) a $1.786, unidad utilizada para calcular las infracciones en la ciudad.

El nuevo valor fue establecido por el Poder Ejecutivo a partir de una presentación realizada por el Juzgado Municipal de Faltas. De esta manera, todas las multas que se calculan en SAM aumentan automáticamente, por lo que una misma infracción que antes representaba un desembolso determinado ahora puede convertirse en un verdadero golpe al bolsillo.

Además, el mecanismo utilizado para fijar el valor no depende de una cifra elegida arbitrariamente por el Municipio. La SAM se calcula tomando como referencia el precio de venta al público de un litro de nafta Súper en la estación de servicio YPF filial Automóvil Club Argentino de Cipolletti. El dato es certificado por la Dirección de Comercio, Bromatología e Industria.

Pero el aumento no termina acá. El Ejecutivo municipal determinó también un esquema de tres actualizaciones anuales, por lo que el valor de la SAM volverá a modificarse durante el año. Así, las multas no solo arrancan con un incremento superior al 27%, sino que podrían seguir subiendo a medida que avance el precio de los combustibles tomado como referencia.

En ese escenario, la alcoholemia queda entre las infracciones que más pueden doler. Dependiendo de la graduación detectada y de la sanción prevista para cada caso, el cálculo en unidades SAM puede llevar una multa a cifras millonarias. Con el valor actual de $1.786 por SAM, determinadas sanciones por conducir alcoholizado pueden superar los $15 millones.

Por otra parte, el incremento llega en un momento en que los controles de tránsito forman parte de una estrategia sostenida en Cipolletti. Los operativos municipales vienen dejando secuestros de vehículos y numerosas infracciones, por lo que el nuevo valor de la unidad de sanción eleva considerablemente el costo económico de quedar en falta.