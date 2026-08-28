La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó un operativo de fiscalización en la Terminal de Ómnibus de Bariloche y detectó alcoholemia positiva en un conductor profesional que se disponía a iniciar un servicio con destino a la provincia de Chubut. El test arrojó un resultado de 0,32 gramos de alcohol por litro de sangre, valor prohibido para choferes de transporte de pasajeros.

Ante la constatación, los agentes de la CNRT procedieron a la desafectación inmediata del chofer, impidiendo que iniciara el recorrido y trasladara pasajeros. Además, se labraron las actuaciones correspondientes y se avanzará con las sanciones previstas en la normativa vigente.

La medida se inscribe en el contexto de los controles preventivos que la CNRT realiza en terminales de todo el país, con el objetivo de detectar posibles riesgos antes de que los servicios comiencen sus recorridos. Estos operativos incluyen pruebas de alcoholemia, verificación de documentación y chequeos técnicos de las unidades.

Desde el organismo se destacó que la finalidad es garantizar que los servicios de transporte de pasajeros se desarrollen bajo condiciones de seguridad, protegiendo a quienes utilizan el sistema y reforzando la confianza en el servicio público.

La CNRT recordó que la conducción bajo los efectos del alcohol constituye una falta grave y que la normativa nacional establece tolerancia cero para choferes profesionales. El resultado de 0,32 g/L refleja un nivel de consumo que compromete la capacidad de reacción y aumenta el riesgo de accidentes.

En Bariloche, la terminal concentra un alto volumen de servicios hacia distintos puntos de la Patagonia. Por ello, los controles se realizan de manera sistemática y forman parte de una política nacional de prevención que busca reducir siniestros viales y garantizar la seguridad de los pasajeros.

El operativo reafirma el compromiso de la CNRT con la seguridad vial y la protección de la vida de los usuarios. La desafectación del conductor y las sanciones que se aplicarán constituyen un mensaje claro: el transporte público debe funcionar bajo estándares estrictos de responsabilidad y seguridad.