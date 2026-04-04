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Domingo 05 de Abril, Neuquén, Argentina
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Caminata de fe y comunidad

Una multitud de fieles realizó el Vía Crucis a la Barda

Organizado por la Diócesis de Neuquén, miles de personas recorrieron las estaciones con sus velas hasta el Cristo de la Hermandad.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 04 de abril de 2026 a las 19:32
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Tal como se había anunciado en los días previos a la Semana Santa, este Viernes Santo se llevó a cabo el tradicional Vía Crucis a la Barda. Una multitud de files partió desde la intersección de avenida Argentina e Islas Malvinas.

Así como lo adelantara el obispo de Neuquén, monseñor Fernando Croxato, en el programa radial de Francisco "Pancho" Casado La mañana es la Primera, la peregrinación se realizó bajo el lema “Lo que no podemos perder es el amor”, una referencia al fallecido Papa Francisco y su encíclica Fratelli Tutti (en italiano significa "todos somos hermanos").

Como viene sucediendo año tras año, los fieles a recorren simbólicamente el camino de Jesús hacia la cruz. Todo el trayecto fue una experiencia que combina la fe y la comunidad de los fieles. No faltaron muestras de emoción y agradecimiento.

En cada una de las paradas del Vía Crucis, las personas que participaron exhibieron sus velas y crucifijos  como símbolo de su fe. El recorrido de este Viernes Santo fue una clara muestra que consolida una de las tradiciones cristianas más importantes.

Así fue el Vía Crucis a la Barda de este Viernes Santo 3 de abril de 2026

 

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