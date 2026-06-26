La Municipalidad de Neuquén paga hoy la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para todos los trabajadores estatales a partir de una administración eficiente de los recursos de las arcas que también permiten desarrollar obras claves en todos los barrios de la ciudad, entre ellas la Gran Avenida Mosconi que ya tiene una ejecución cercana al 40%.

Además, se confirmó que los haberes correspondientes al mes de junio se liquidarán este martes 30, es decir, el último día hábil del mes.

En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, el secretario de Finanzas de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky sostuvo que “los salarios de junio tendrán un aumento del 3% de acuerdo al convenio con Sitramune (el gremio de los trabajadores estatales) firmado el mes pasado, donde se estipuló un acuerdo hasta abril del 2027 que contempla un 11% de incremento escalonado por encima del IPC trimestral”.

En ese sentido detalló: “Todo el año hasta abril del 2027 cerramos la pauta salarial con los estatales. En septiembre habrá un aumento del 3%, en noviembre del 3% y en enero del 2027 del 2%, eso compone el aumento por encima del IPC que se paga en junio, octubre, enero y abril. De esa manera acompañaremos el proceso inflacionario más una recomposición que es lo que Mariano Gaido nos indicó al momento de la mesa salarial para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en la medida en que sea posible”.

“Están muy bien las cuentas municipales, tenemos hace seis años todos los meses superávit corriente que permite sostener obra pública, desarrollo, y llevar adelante con recursos propios el plan histórico de obras sin tomar deuda”, expresó el funcionario municipal.

Destacó sobre esa línea el esfuerzo de los vecinos que pagan impuestos en un contexto económico complejo para muchos ciudadanos.

“Hay que administrar bien esos recursos, la indicación de Gaido es abonar con recursos propios gastos corrientes, y destinar el superávit a obra pública”, dijo Schpoliansky.

El cumplimiento de estas obligaciones y la continuidad de las pautas de incremento se sustentan en los niveles de recaudación de los tributos locales. Neuquén capital mantiene un índice de cobro de tasas comerciales y de servicios que roza el 80%, una cifra clave para dar continuidad a las prestaciones diarias y al plan de obras.

La directiva central de la administración de gobierno local consiste en sostener el balance positivo entre los ingresos corrientes y los gastos operativos fijos. La generación de superávit corriente mensual se consolida como la herramienta exclusiva para financiar los proyectos de asfalto, redes de servicios, iluminación y el equipamiento de las dependencias municipales sin necesidad de recurrir al endeudamiento externo.