Los trabajadores estatales de Neuquén ya tienen fecha de cobro. El Gobierno provincial confirmó que los haberes correspondientes a mayo estarán depositados el próximo 29 de mayo para todos los empleados de la administración pública y también para jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

De esta manera, los salarios volverán a acreditarse antes de que termine el mes y en una única jornada para todos los sectores, una modalidad que se mantiene desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa.

Cuándo estarán depositados los sueldos

Según informó oficialmente la Provincia, el dinero será acreditado el 29 de mayo en las cuentas que los trabajadores poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

El pago alcanzará a empleados de ministerios, administración central, organismos públicos, docentes y demás sectores del Estado provincial.

También cobrarán el mismo día jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

Un esquema que se repite mes a mes

La confirmación volvió a llegar varios días antes de terminar el mes, algo que se viene sosteniendo desde el comienzo de la actual gestión provincial.

Desde el Gobierno remarcaron que el cronograma unificado y el adelantamiento de los haberes se sostiene a partir de un esquema de administración de recursos enfocado en el control del gasto y el orden financiero.

El impacto en el movimiento económico

La acreditación de los salarios antes de finalizar mayo también genera movimiento en comercios, supermercados y distintos rubros de la economía regional, especialmente en los últimos días del mes.

En paralelo, permite que miles de familias puedan organizar pagos, compras y obligaciones habituales con anticipación.

Qué dijo el Gobierno provincial

Desde la actual gestión indicaron que el pago anticipado de los haberes forma parte de una política sostenida de administración de recursos.

Además, señalaron que las medidas vinculadas a la reducción de gastos innecesarios y el ordenamiento de las cuentas públicas permitieron avanzar tanto en el pago de salarios como en inversiones en infraestructura y áreas esenciales como Salud, Educación y Seguridad.