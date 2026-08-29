El incendio que cambió todo

Alan tenía 14 años cuando quedó gravemente herido durante un incendio ocurrido el 27 de julio en una vivienda ubicada sobre calle Estados Unidos al 1800, en barrio San Martín de General Roca.

El adolescente sufrió quemaduras de extrema gravedad que alcanzaron cerca del 80% de su cuerpo y debió ser trasladado a Buenos Aires para recibir atención especializada en el hospital Garrahan.

Casi un mes de lucha

Desde su internación, Alan atravesó un complejo proceso médico y fue sometido a distintas intervenciones quirúrgicas programadas tres veces por semana, mientras su familia permanecía junto a él.

La comunidad acompañó a la familia durante el tratamiento de Alan. Foto: Gentileza

Durante esas semanas, familiares, vecinos y personas de distintos puntos de General Roca impulsaron campañas solidarias para acompañar a la familia y colaborar con los gastos derivados del tratamiento.

Pero en las últimas horas llegó la noticia que nadie esperaba.

La despedida de su tío

El fallecimiento fue confirmado por su tío, Máximo Montero, a través de una publicación en redes sociales.

“Hoy me toca comunicar una mala noticia, Alan acaba de partir, ya no está más entre nosotros”, anunció el familiar, en medio de la tristeza.

En el mismo mensaje, su tío recordó el esfuerzo que hizo el adolescente durante las semanas posteriores al incendio.

“Un excelente guerrero, una máquina sin dudarlo, un corazón de hierro que luchó casi un mes”, expresó.

El adolescente había sufrido quemaduras en cerca del 80% de su cuerpo. Foto: Gentileza

El acompañamiento de toda una comunidad

Durante el tiempo que Alan permaneció internado, la historia movilizó a numerosos vecinos de General Roca, que realizaron donaciones y acompañaron a la familia con mensajes y oraciones.

Al comunicar la muerte del adolescente, su tío también agradeció a quienes estuvieron pendientes de su evolución.

“Gracias a todos los que estuvieron presentes. No sé cómo voy a hacer para agradecer a toda la gente que estuvo hasta el último momento preguntando por la salud de Alan”, publicó.

Alan murió después de permanecer casi un mes internado en Buenos Aires, tras las graves heridas que sufrió en aquel incendio de barrio San Martín.