Alan, el adolescente de 14 años que sufrió gravísimas quemaduras durante el incendio de su vivienda en Roca, volvió a ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. La operación se desarrolló según lo previsto y, aunque su estado continúa siendo extremadamente delicado, la familia recibió una noticia que alimenta la esperanza: el joven responde cuando escucha las voces de sus padres.

La nueva cirugía representó otro paso en una batalla que parece no dar tregua. Desde que fue derivado de urgencia al centro de alta complejidad de la Ciudad de Buenos Aires, Alan enfrenta un tratamiento intenso, con múltiples procedimientos destinados a estabilizar su cuadro y favorecer la recuperación de las graves lesiones que sufrió en el incendio.

Al salir del quirófano, los médicos transmitieron tranquilidad a la familia. Según contó Luz, la mamá del adolescente, la intervención permitió avanzar con el trabajo que el equipo de cirujanos tenía planificado. "Alan ya salió del quirófano, ya está en la habitación. Salió bien, pudieron trabajar los cirujanos y hablaron con nosotros", relató con alivio, después de horas cargadas de incertidumbre.

Sin embargo, el camino continúa siendo complejo. Cada cirugía abre una nueva etapa y obliga a los profesionales a monitorear de cerca la evolución del paciente. Después de la intervención, Alan permaneció bajo cuidados especiales antes de regresar a una habitación, donde seguirá siendo controlado de manera permanente por el equipo médico del Garrahan.

En medio de tanta incertidumbre, hay un gesto que emociona profundamente a su familia. Aunque permanece en un estado muy delicado, Alan reacciona cuando escucha a sus padres. Cada vez que ellos se acercan a hablarle, intenta responder e incluso hacer un esfuerzo por incorporarse, una reacción que llena de esperanza a sus seres queridos, pero que también obliga a los médicos a pedir paciencia para que su recuperación avance sin exigencias que puedan perjudicarlo.

Mientras tanto, los especialistas no bajan la guardia. En las últimas horas extrajeron nuevas muestras para determinar si existe alguna bacteria o infección que requiera un tratamiento específico. En pacientes con quemaduras de gran magnitud, el control permanente de posibles infecciones resulta determinante para la evolución clínica y forma parte de una vigilancia constante.

¿Cómo fue el incendio?

El incendio se registró alrededor de las 13 del lunes 27 de julio, en una vivienda ubicada sobre calle Estados Unidos al 1800. Según información del SIARME, el fuego se inició por un accidente doméstico. El adolescente estaba manchado con nafta y al pasar cerca de un calefactor comenzaron las llamas. Aunque intentó resguardarse enla ducha, rápidamente cayó tendido y debió ser rescatado del interior de la vivienda en llamas. Ante la gravedad del caso, fueron los propios policías los que decidieron trasladarlo al hospital en un patrullero y no aguardar la llegada de las ambulancias. .

La tragedia dejó a la familia con pérdidas materiales totales, lo que motivó el inicio de una campaña solidaria para acompañar la recuperación del joven. La colecta busca cubrir los gastos de estadía en Buenos Aires, medicación y cuidados intensivos que Alan necesitará durante su tratamiento.