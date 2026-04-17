Una caminata que terminó en tragedia

Un turista de nacionalidad brasileña falleció este miércoles por la tarde mientras realizaba una caminata en el Cerro Centinela, en un hecho que activó un amplio operativo de emergencia en una zona de difícil acceso.

De acuerdo a la información oficial, el hombre recorría uno de los senderos junto a su pareja cuando empezó a manifestar que no se sentía bien. La situación obligó a pedir ayuda de manera urgente.

El desesperado operativo en la montaña

El alerta fue recibido cerca de las 16:20 por el grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA), lo que puso en marcha un despliegue coordinado con distintas instituciones.

Los rescatistas lograron llegar alrededor de las 17:00 al lugar donde se encontraba el turista. Allí, una paramédica ya había iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por sostenerlo con vida en medio del terreno complejo.

El personal continuó con los procedimientos de primeros auxilios mientras aguardaban la llegada de un médico.

La confirmación que nadie esperaba

Minutos después, al arribar el profesional de salud, se constató que el hombre ya no presentaba signos vitales. La intervención en el lugar no logró revertir el cuadro.

A partir de ese momento, el operativo cambió de objetivo y se centró en completar los protocolos correspondientes en este tipo de situaciones.

Un traslado que se extendió durante horas

Las tareas en el cerro continuaron hasta la noche. Recién cerca de las 21:00 se concretó la evacuación del cuerpo, que fue trasladado a la morgue del Hospital Oscar Arraiz.

En el procedimiento participaron efectivos de la Comisaría 28, personal del hospital local, integrantes de Parques Nacionales y el equipo del BRZA.

Las advertencias que vuelven a cobrar peso

El episodio vuelve a poner en primer plano los riesgos de las actividades en zonas agrestes, incluso en circuitos frecuentados por turistas.

Desde los organismos intervinientes recordaron la importancia de planificar cada salida, evaluar el estado físico y dar aviso previo sobre los recorridos. También insistieron en la necesidad de contar con equipamiento adecuado y consultar las condiciones antes de iniciar cualquier caminata.