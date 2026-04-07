Una adolescente de 15 años murió en las últimas horas en la localidad de Cerro Centinela, en la provincia de Chubut, tras haber sido diagnosticada con hantavirus, en el marco de un brote que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. La joven permanecía internada en un centro de salud de Esquel bajo seguimiento médico.

Según informaron fuentes oficiales, la víctima formaba parte de un grupo de más de diez personas aisladas por haber sido consideradas contactos estrechos de casos positivos detectados semanas atrás. A pesar de las intervenciones tempranas del sistema de salud, su estado se agravó y finalmente se confirmó el fallecimiento.

El brote se remonta al 2 de marzo, cuando se registró el primer caso en una mujer de 57 años. Desde entonces, equipos sanitarios desplegaron un operativo de vigilancia epidemiológica, control de contactos y acompañamiento a las familias, con presencia constante en la comuna rural.

Desde el Gobierno provincial señalaron que se reforzaron las acciones en territorio, ampliando los monitoreos y el seguimiento de posibles nuevos casos. Además, insistieron en la importancia de que los contactos estrechos cumplan con las indicaciones médicas para evitar la propagación del virus.

Las autoridades sanitarias también reiteraron las medidas de prevención, como evitar el contacto con roedores, mantener limpios los alrededores de las viviendas, ventilar espacios cerrados y utilizar protección adecuada en tareas de limpieza, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio.