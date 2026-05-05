Este 5 de mayo se celebra el Día Internacional de la Celiaquía. En la provincia del Neuquén, durante el 2025, 29 agentes que se desempeñan en distintos hospitales de la región recibieron la Diplomatura en Manipulación de Alimentos sin Gluten.

Este año continúa la Diplomatura en Manipulación de Alimentos sin Gluten y, en el mes de agosto, todos aquellos agentes que se desempeñen en el sector de salud podrán acceder a la formación que marcó un hito en el territorio. Este curso se especializa en la elaboración segura de alimentos aptos para personas con celiaquía y sensibilidad al gluten.

Preparar alimentos sin gluten no es solo cocinar; sino que en los hospitales es brindar salud, seguridad y calidad de vida para las personas que están internadas y presentan la enfermedad.

La celiaquía es una enfermedad crónica que se desencadena en personas con predisposición genética al ingerir alimentos con gluten: proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, así como en todos los productos derivados de estos cereales.

Cuando una persona con celiaquía consume estos alimentos, su intestino se daña. Una de las complicaciones es que se vuelve incapaz de absorber los nutrientes necesarios para mantener saludable al organismo. Por esto, es importante que, ante síntomas como diarrea crónica, distensión y dolor abdominal, hinchazón, fatiga o anemia, se consulte a un profesional.

La enfermedad puede aparecer en cualquier etapa y el único tratamiento que existe es mantener de por vida una dieta libre de gluten. Se debe tener una alimentación libre de gluten y consumir alimentos de origen natural como carnes, verduras y frutas frescas, legumbres, huevos, cereales sin gluten y todas las preparaciones caseras elaboradas con estos ingredientes.

Los agentes que han sido capacitados son de los hospitales de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Piedra del Águila, Zapala, Tricao Malal, Neuquén capital (Castro Rendón), Plottier, y Loncopué.

Este 2026, continúa la formación especializada para la elaboración segura de alimentos aptos para personas con celiaquía. El proyecto impulsado entre la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (FACTA) y el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes (CRUSMA), comenzará en el mes de agosto.

Esta iniciativa contribuye a la capacitación técnica de los profesionales de la alimentación, y fortalece la seguridad nutricional de la población celíaca, asegurando que los establecimientos gastronómicos y hospitalarios cumplan con los estándares necesarios para la preparación de alimentos sin gluten.



