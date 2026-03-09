La provincia de Neuquén informó que durante 2025 consolidó una de las mayores expansiones del sistema público de salud de las últimas décadas. El balance oficial da cuenta de 14.215 metros cuadrados inaugurados, una inversión de 140 mil millones de pesos y un aumento en la capacidad de atención.

Según se informó, esta política permitió sumar más de 414.000 consultas adicionales en el sistema sanitario público. El dato refleja una ampliación en la cobertura, vinculada tanto a nuevas obras de infraestructura como a la incorporación de equipamiento y tecnología en distintos efectores.

La nueva geografía hospitalaria incluyó la inauguración de los hospitales de Mariano Moreno, Rincón de los Sauces y Buta Ranquil. A eso se añadieron siete nuevos centros de salud en distintas regiones, con el objetivo de acercar servicios a más comunidades y mejorar la atención primaria.

Uno de los ejes destacados del proceso fue el fortalecimiento de la salud mental, con una red que pasó de 26 a 43 dispositivos en funcionamiento. Además, se incorporó el primer Centro de Día específico en Añelo, mientras que también se ampliaron los espacios destinados a esta área.

La provincia también avanzó en la integración digital mediante miSalud Neuquén, una herramienta que permite acceder a la historia clínica digital en cualquier efector. La medida busca mejorar la continuidad asistencial, reducir tiempos administrativos y facilitar la atención de pacientes en todo el territorio.

Para el próximo año, el Ejecutivo anunció nuevas obras, entre ellas más centros sanitarios, reformas en el Castro Rendón, la continuidad del Centro Oncológico de Zapala y la ampliación de la telemedicina. En paralelo, se prevé el tratamiento de iniciativas legislativas vinculadas al control tecnológico, los controles toxicológicos y la protección del personal de salud.