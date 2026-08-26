Neuquén abrió el juego a los inversores: las oportunidades turísticas de sus siete regiones

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, presentó durante el Neuquén Day las oportunidades que ofrece la provincia para el desarrollo de nuevas inversiones turísticas, a partir de una estrategia que combina infraestructura, servicios, conectividad, incentivos y el crecimiento de la actividad en todo el territorio.

“Buscamos la estabilidad política, por supuesto, la estabilidad jurídica de todos los proyectos que están en marcha, y con la Ley Invierta en Neuquén, que era la tercera pata que nos faltaba, la estabilidad fiscal”, aseguró.

La exposición estuvo orientada a mostrar las condiciones que Neuquén está generando para acompañar al capital privado y ampliar la oferta turística provincial, con oportunidades diferenciadas en cada una de sus siete regiones.

“El Estado tiene que ser el que genere el entorno para que todos los privados puedan invertir y puedan dinamizar y hacer crecer nuestra provincia”, indicó Esteves.

Uno de los primeros ejes fue la infraestructura vial. A través del Plan Vial Neuquén 2026, la Provincia lleva adelante intervenciones sobre 2.050 kilómetros de rutas, con obras de pavimentación y repavimentación destinadas a mejorar la accesibilidad, integrar regiones y generar nuevas condiciones para el desarrollo turístico.

A ello se suma la inversión en infraestructura básica. Actualmente se desarrollan 46 obras de agua y saneamiento en 22 localidades, con una inversión superior a los $210.000 millones y más de 557.000 habitantes beneficiados. Estas obras acompañan el crecimiento de las ciudades y destinos y permiten generar condiciones para nuevas inversiones.

Incentivos para invertir

Esteves presentó además los alcances de la Ley Provincial 3502–Invierta en Neuquén, que establece herramientas para brindar incentivos y previsibilidad a proyectos vinculados con hotelería, gastronomía, servicios, infraestructura y nuevas experiencias turísticas.

El régimen prioriza iniciativas que generen empleo local e impacto territorial e incorpora beneficios fiscales y una Ventanilla Única Digital para facilitar los procesos de inversión. La ministra señaló que “el Estado genera las condiciones” y reconoció que se trabaja para que la administración pública acompañe los procesos de inversión: “Somos conscientes de que muchas veces el Estado parece que complica, pero estamos trabajando para que el Estado sea un facilitador y genere las condiciones para que la inversión privada realmente transforme a cada una de las localidades, genere empleo y genere, en este caso, nuevas experiencias turísticas”.

La normativa contempla un Régimen Simplificado para inversiones de entre 500.000 y un millón de dólares y un Régimen General para proyectos superiores al millón de dólares.

Otro de los aspectos destacados fue la conectividad. El Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén funciona como principal puerta de entrada y distribución hacia el resto de la provincia, mientras que el Aeropuerto Aviador Carlos Campos, en Chapelco, permite el acceso directo a los destinos de Lagos del Sur.

A las mejoras e inversiones aeroportuarias se suman las nuevas conexiones aéreas provinciales Neuquén-San Martín de los Andes y Neuquén-Chos Malal, junto con el fortalecimiento de la conectividad digital, considerada una infraestructura estratégica para los destinos y prestadores por su impacto sobre las reservas, los medios de pago, la gestión turística y las nuevas modalidades de trabajo.

Un mercado concreto para nuevas inversiones

El núcleo de la presentación estuvo centrado en la demanda turística y en las posibilidades que genera para el sector privado. La ministra expuso indicadores vinculados con la cantidad de turistas que recibe Neuquén, los pernoctes, el gasto, la estadía, la procedencia de los visitantes, la evolución de la actividad, la conectividad y la estacionalidad.

También presentó el perfil de quienes eligen la provincia: de dónde llegan, cuánto permanecen, qué consumen, qué modalidades de alojamiento utilizan y qué experiencias buscan. El objetivo fue identificar, a partir del comportamiento de la demanda, dónde aparecen nuevas oportunidades para desarrollar productos y servicios.

Siete regiones, siete motivos para invertir

La parte central de la exposición propuso recorrer el mapa turístico provincial desde una perspectiva de inversión, identificando las particularidades y potencialidades de cada territorio.

En Alto Neuquén, la oportunidad está asociada a lo inexplorado, con un territorio que ofrece posibilidades para ampliar servicios y experiencias. La región del Pehuén fue presentada desde lo ancestral, incorporando además el potencial de las termas.

Lagos del Sur representa lo icónico de la oferta turística neuquina; mientras que la región del Limay encuentra en la aventura uno de sus principales diferenciales.

La Comarca ofrece como activo millones de años de historia; la Confluencia integra vino, ciudad y experiencias; y Vaca Muerta representa el futuro, en una región atravesada por un proceso de crecimiento que genera nuevas demandas y oportunidades para servicios e infraestructura.

De esta manera, la presentación planteó que Neuquén no constituye un único mercado turístico, sino que ofrece siete territorios con características diferentes y, por lo tanto, oportunidades diversas para el desarrollo de nuevos negocios. En esa línea, Esteves invitó a acompañar este proceso: “Los invitamos a todos a invertir, a visitar y a que nos acompañen, como dijo el Gobernador, en este desafío generacional que tenemos, de lograr que lo que hoy está sucediendo en Vaca Muerta sea lo que construya el Neuquén del futuro”.

El planteo presentado durante el Neuquén Day integró así los distintos componentes de la estrategia provincial: rutas, servicios básicos, incentivos a la inversión, conectividad aérea y digital, una demanda turística concreta y siete regiones con oportunidades diferenciadas, como condiciones para ampliar la inversión privada y acompañar una nueva etapa del desarrollo turístico de Neuquén.