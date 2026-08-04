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La tierra de Neuquén al servicio de los neuquinos

Neuquén busca modificar la Ley de Tierras Fiscales para que puedan adjudicarse a los argentinos

El proyecto de ley fue elevado por el gobernador Rolando Figueroa, quien afirmó que “queremos que sea prioritariamente para argentinos y neuquinos con arraigo y vinculación efectiva con nuestra provincia, para impulsar la producción, el turismo y el empleo”.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Martes, 04 de agosto de 2026 a las 10:14
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Neuquén busca que las tierras fiscales puedan adjudicarse prioritariamente a los argentinos.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley en la Legislatura que busca modificar la Ley de Tierras Fiscales para que puedan adjudicarse a los argentinos, tanto personas físicas como jurídicas.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, el mandatario expresó: “Queremos que sea prioritariamente para neuquinos y argentinos con arraigo y vinculación efectiva con nuestra provincia, para impulsar nuestra producción, turismo, empleo y desarrollo sostenible”.

Y afirmó: “La tierra de la provincia del Neuquén tiene que estar al servicio de los neuquinos, de nuestro desarrollo y de las próximas generaciones”.

El proyecto modifica el articulado de la Ley 263 del Código de Tierras Fiscales, con el fin de propiciar la asignación de tierras fiscales a personas que tengan vinculación efectiva con la provincia, cumplan condiciones verificables y respeten objetivos de producción sostenible, según establecen la fundamentación.  

La reforma recae sobre el artículo 1° de la Ley 263, en el que se explicita que el Poder Ejecutivo promoverá el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal, mediante su arrendamiento y enajenación en forma progresiva y orgánica a favor de los auténticos trabajadores del campo. 

“Declárase norma fundamental para la interpretación y aplicación de la ley, el concepto de que la tierra no debe constituir un bien de renta sino un instrumento de trabajo. El objetivo principal es la protección del campesinado y la reactivación de la tierra fiscal a través del incentivo a proyectos productivos vinculados a las actividades ganaderas, agrícolas, forestales, turísticas, industriales o de agregado de valor, que promuevan el arraigo, la generación de empleo, el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales de dominio provincial. Sólo podrán adjudicarse tierras fiscales en venta o en arrendamiento a personas humanas o jurídicas argentinas”, señala la iniciativa.

Las modificaciones impulsadas consisten en la fijación de condiciones para la adjudicación y el arrendamiento de tierras fiscales en todo el territorio provincial, con el objetivo de proteger el interés público provincial, fortalecer el uso productivo y estratégico de las tierras, garantizar la planificación territorial y resguardar la soberanía territorial efectiva. 

Se agregó también que que la modificación que tiene por fin preservar el interés provincial respecto de un recurso estratégico, a través del ejercicio por parte de la provincia de la jurisdicción plena sobre su territorio, sus competencias no delegadas de conformidad con el Artículo 121 de la Constitución Nacional y el dominio originario de sus recursos naturales existentes en su territorio en virtud de lo dispuesto por el Artículo 124 de la Carta Magna. 



 

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