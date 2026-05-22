La Policía del Neuquén dio un nuevo paso en el proceso de modernización de la fuerza con la finalización de la primera capacitación oficial de instructores en dispositivos electrónicos de inmovilización TASER 10, una tecnología que comenzará a formar parte de los operativos de seguridad en la provincia.

Diez efectivos recibieron su certificación luego de completar el programa de formación técnica y operativa que permitirá entrenar a otros policías para el uso de estos dispositivos menos letales.

La actividad contó con la participación del ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; el subjefe de Policía, Walter San Martín; integrantes del Consejo Asesor de la Policía del Neuquén y autoridades de distintas divisiones policiales.

Qué son las TASER 10 y por qué Neuquén será la primera provincia en utilizarlas

El modelo TASER 10 es el desarrollo más reciente en dispositivos electrónicos de inmovilización utilizados por fuerzas de seguridad en distintas partes del mundo.

A diferencia de versiones anteriores, el sistema permite múltiples disparos sin necesidad de recarga inmediata, tiene mayor precisión y alcance operativo y cuenta con registro digital de activaciones, trazabilidad completa y conexión con cámaras corporales.

Eso significa que cada utilización queda documentada y puede ser auditada posteriormente.

Con esta incorporación, Neuquén se convertirá en la primera provincia argentina en sumar este modelo específico dentro de su esquema operativo.

Una capacitación obligatoria antes de salir a la calle

Desde el gobierno provincial remarcaron que la utilización de estos dispositivos estará limitada exclusivamente a personal entrenado y habilitado.

La capacitación estuvo a cargo del instructor Facundo Santucho y forma parte de un programa de profesionalización destinado a preparar a la fuerza bajo protocolos específicos de actuación y estándares internacionales sobre uso racional de la fuerza.

La implementación también incluye entrenamiento permanente, supervisión continua y control sobre cada intervención.

“Es un antes y un después”

Durante el acto de cierre, el subjefe de Policía, Walter San Martín, destacó el proceso de transformación que atraviesa la institución.

“Esto es un antes y un después en la Policía de la provincia porque representa evolución, capacitación y más herramientas para proteger tanto a la ciudadanía como al personal policial”, afirmó.

En la misma línea, el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez, sostuvo que la incorporación de esta tecnología “marca un salto cualitativo en la preparación de la fuerza”.

Además, aseguró que “la capacitación permanente y la profesionalización son pilares fundamentales para construir una policía moderna, preparada y cercana a la comunidad”.

La apuesta por una fuerza con más tecnología y preparación

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, señaló que la implementación de los TASER 10 forma parte de una política provincial orientada a fortalecer el equipamiento y la formación policial.

“Estas herramientas permiten intervenir en situaciones críticas reduciendo riesgos, preservando vidas y brindando más seguridad tanto a los efectivos como a los vecinos”, sostuvo.

La incorporación de estos dispositivos se suma a una serie de cambios impulsados en la fuerza durante los últimos meses, con nuevas herramientas legales, actualización normativa y programas de profesionalización que buscan adaptar el funcionamiento policial a escenarios cada vez más complejos.

Mientras avanza la capacitación de instructores, Neuquén empieza a preparar una nueva etapa en materia de seguridad pública: más tecnología, más control y efectivos especialmente entrenados para intervenir en situaciones de alto riesgo.