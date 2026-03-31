Entrega clave para la Policía de Neuquén

Este martes, la provincia de Neuquén avanzará con la entrega de 100 dispositivos Taser y 200 cámaras corporales para la Policía, en el marco de una nueva etapa en la incorporación de tecnología para los operativos.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, confirmó la medida en una entrevista con Pancho Casado y el equipo de AM550, donde detalló el alcance del equipamiento y su implementación.

“Los dispositivos requieren entrenamiento especial, una capacitación”, explicó el funcionario.

Capacitación y marco legal

El funcionario precisó que la utilización de estos dispositivos está respaldada por la reglamentación de la ley provincial 3474 y por una guía de actuación específica.

“Se creo la reglamentación de la ley y una guía de actuación por parte de la policía acorde a Naciones Unidas”, señaló en la entrevista.

Además, remarcó que los agentes ya fueron capacitados, incluso con formación fuera de la provincia: “Se envió a Buenos Aires a capacitar en el uso de este dispositivo”.

Una herramienta intermedia en situaciones críticas

Nicolini explicó que las Taser se incorporan dentro del esquema de uso gradual de la fuerza.

“Se trata del uso gradual de la fuerza que tiene la Policía, que va de 0 a 100 en casos de tener que intervenir con su cuerpo, tal vez para enfrentar a alguien con arma blanca, o una persona que se quiere autolesionar; y el otro extremo es el arma de fuego”, detalló.

En ese sentido, sostuvo: “Esta herramienta va a permitir salvar vidas, con menor riesgo para el policía y las personas, ya sea el agresor o terceros, y se evita las eventualidades o una ´bala perdida´”, ejemplificó.

Registro automático de cada procedimiento

Uno de los puntos centrales del nuevo sistema es el registro en tiempo real de cada intervención policial.

“Como exige la reglamentación, todas las actuaciones tienen que ser videofilmadas, por lo que la cámara registra en tiempo real de forma automática”, explicó Nicolini.

Según precisó, el dispositivo se activa incluso antes del uso: “Vamos a tener un registro de dos minutos antes de que el agente extraiga el dispositivo”.

Además, remarcó el valor de ese material:

“Esto es para resguardar los derechos humanos y para proteger al agente policial, para defender su actuación y para tener pruebas judiciales cuando sea necesario”, destacó Nicolini.

Cómo funciona la descarga

El ministro también dio detalles técnicos sobre el funcionamiento de las Taser.

“Se produce una descarga de 5 segundos mínima, es menos que un alambre electrificado para animales”, indicó durante la entrevista con AM550.

Qué pasará en protestas y operativos masivos

En relación a su uso, Nicolini aclaró que no estarán habilitadas para contextos de movilizaciones.

“Por protocolo no se usa este dispositivo en situaciones masivas”, afirmó.

Y agregó que, en esos casos, la intervención seguirá basada en el diálogo:

“Cuando hay marcha o corte de ruta se conversa, se dialoga, se intenta generar vía de circulación”, aclaró Nicolini.

Más recursos y presencia en la provincia

La incorporación de este equipamiento forma parte de un plan más amplio que incluye la suma de móviles, infraestructura y tecnología.

“Este año vamos a sumar más de 350 móviles en la provincia”, anticipó Nicolini.

También mencionó avances en distintas zonas: “Creamos un nuevo destacamento en Rincón de Emilio y mejoramos la posta de distrito 7, que pasó a ser destacamento”.

Con estas medidas, la provincia suma herramientas y estructura para fortalecer el trabajo policial en distintos escenarios.